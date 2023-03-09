【亞洲藝術新星100 ｜藝術3月｜藝術家介紹】藉著三月藝術月的到來，相信各位藝術愛好者已經準備好沉醉在濃厚的藝術氛圍之中。藝術品引人入勝之處除了因為美，亦由於背後的創作理念與觀眾觀賞時產生的交流互動，往往能夠引發思考，發人深省，而且藝術家的無窮創意，總能夠激發起觀眾的好奇心，例如今回介紹的韓國藝術家Jong Oh，他的極簡創作風格竟然是用空間和光線作為創作材料，引起觀眾對於自己與周圍空間的關係作出深思。



Jong Oh出生於1981年，於西班牙和韓國之間長大，目前主要紮根於首爾與紐約之間生活和工作。他的極簡空間雕塑帶有一種空靈感，強調與觀眾的互動，讓人從繁囂的生活中逃離片刻，提供一個進行冥想和沉思的空間。他習慣使用繩索、魚絲、木材和金屬棒等作為材料，而且似乎愈幼愈好，在攝影當中幾乎看不清繩索的存在，旨在盡可能地少佔空間，因為空間才是他的主要創作材料，使得作品看起來很虛幻，此外攝影也不能夠完整地呈現出作品構成的複雜空間性。

《Wall Drawing #1》，2015（圖片來源：www.jongoh.com）

在創作的階段，並非先構思好再將線連好，每連上一條線都恍如尋覓正確的道路，如果走錯了會重新走一次，最後的作品會化身為藝術家與空間的對話紀錄。由於空間是如此重要，所以有別於其他藝術家，Jong Oh並沒有固定的工作室，在到達每一個創作地點之前都沒有構思，而新的地點總能夠為他帶來驚喜，作品亦被賦予極強的原創性。

Jong Oh的作品有趣之處在於每時每刻都會產生變化。首先是觀眾在不同的角度或位置去體會都會有所不同，觀眾的身高或感知方式都會有所影響，似乎能夠引領觀眾去了解生活中的無常狀態，對事物的觀感取決於觀點與角度，而且是因人而異的。另一方面，作品中的線會產生陰影作為作品的延伸，而這種延伸又會因應空間中出現的光線變化而改變，甚至會直接改變作品的構圖。如果大家直觀地覺得由線構成的空間就是作品所佔的位置，那麼這種變化又會令人好奇空間的界限到底是否存在。

《Surface Water #4》，2016（圖片來源：www.jongoh.com）

Jong Oh自2012年開始舉行個展至今，接下來亦會參與應屆的Art Basel Hong Kong，如果大家對他的作品感興趣，建議大家親臨現場親身體會，既為欣賞藝術亦是一個進行內省反思的機會。