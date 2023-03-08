展覽｜藝術創作媒介自身的探討　未有屏幕之前如何製造影像？

這些年，NFT和元宇宙等的虛擬或數碼藝術媒介逐步成為主流藝術媒介。除了網絡之外，屏幕作為影像與藝術的載體也變得愈來愈重要，它成為我們接觸虛擬世界的窗口，甚至成了當下展現身份認同與建構自我的必要媒介。



處身於智能屏幕無所不在的時代，展覽「CINEMA 2.0：光域」媒體藝術展邀請藝術家以各自的作品回應、反思屏幕這種媒介，引領觀眾重新思考屏幕作為媒介與現實生活之間的微妙關係。



藝術領域上，屏幕作為觀眾眼睛與作品的中介，一直扮演著重要角色。在戲院裡，銀幕負責阻擋並反射投映機的光線，使觀眾能夠看見流動的影像。此外，銀幕又是分隔現實與電影世界的分割者，它充當物理和虛擬這兩個世界的邊界，透過阻隔與連繫讓我們從兩個世界中區分開來。然而，在我們欣賞不同藝術作品的經驗中，卻又從不關注作為媒介的屏幕自身。屏幕本質上被視為「隱形」，它在藝術作品裡完全被忽略，我們既看得見但又看不見它的存在。

今天，我們活在一個屏幕功用大大被擴展的年代。社交媒體以圖像及影片為骨幹的模式運作，手機和電腦屏幕、虛擬實境（VR）滲透在我們生活的每一環，左右著我們處事，甚至自身存在的框架。因此，「CINEMA 2.0：光域」媒體藝術展以此為起點，找來藝術家在各自的作品中以創造性與批判性回應屏幕這種媒介，重新審視屏幕作為媒介與我們現實生活之間的微妙關係。

你知不知道古代人類如何製作流動影像？日本藝術家Akinori Goto以木和石頭創造3D 結構藝術作品《Rediscovery of Anima》，回溯人類從前利用陽光照射製作移動影像，探索人類自古以來對影像的渴望與興趣；Akinori Goto另一份《Progress》亦以不同的實體物料作為媒介，展現人行走中的影像，在數碼空間以外製作不需要屏幕的流動影像作品。日本雙人藝術組合Exonemo 的《Kiss, or Dual Monitors》由兩台顯示屏組成，同時顯示着兩張閉眼的臉彼此緊貼，如同兩人在親吻一樣。作品反思後疫情時代和通訊設備都一致趨向虛擬的當下，實體接觸是否仍然重要？我們對於觸感與螢幕的關係又有什麼聯想？

展覽同時展出第二十八屆ifva比賽媒體藝術組的入圍及得獎作品。除了電子屏幕，曾經常用的FM頻道、大氣電波，以及記憶卡也是藝術創作的可能媒介。十份來自亞洲地區及香港的媒體藝術作品，各自以不同媒介回應對自身及世界的觀察。今年，媒體藝術組金獎作品由是南韓藝術家Beak Jung-ki的《Active Statue》奪得。藝術家以金屬製成一件大型雕塑，利用金屬的傳導特性使它變成傳送無線電波的天線，在大氣電波中播放著短篇故事。作品顛覆了我們日常對媒介和信息的既定想像，雕塑本身就是一件藝術品？還是只屬短篇故事的載體而已？

Goki Muramoto《Imagraph》。（圖片由香港藝術中心提供）

至於銀獎就由日本藝術家Goki Muramoto的《Imagraph》奪得，參與者躺在床上被兩個懸掛在天花上的顯示器，以光纖延伸將屏幕像素不斷投射到參與者的眼瞼上。參與者透過眼瞼感受到有若鬼魅的血紅光影不斷變化，恍似我們每天被動地從數碼虛擬世界中接收無窮無盡的資訊，並淹沒在汪洋之中。

展覽地圖



展覽詳情

名稱：「CINEMA 2.0：光域」媒體藝術展 暨 第二十八屆ifva比賽媒體藝術組入圍作品展

日期：即日至3月19日

時間：12:00nn - 8:00pm

地址：灣仔港灣道2號，香港藝術中心５樓，包氏畫廊

