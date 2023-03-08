龐克教母Patti Smith影像紀年　最純粹方式篩出數十年間經典畫面

以 Instagram 紀年來說，2018 年已經稱不上始新世了，但龐克搖滾桂冠詩人 Patti Smith 沒想太多，當年春分那天，她在毫無規劃的情況下發出第一張照片：豎著手掌的照片附上一句簡單問候「大家好啊！」，她的紀元就此揭開序幕。

文：moom bookshop｜圖片來源：Patti Smith《A Book of Days》



Patti Smith《A Book of Days》（圖片來源：https://moom.cat/l/MLdkpm）

從上世紀就愛隨身攜帶 Polaroid 250 撕拉片相機的 Patti Smith，自從發現手機承載的能量後，便開始發布以新舊媒材創作的各種照片，有她為子女拍的照、全家福、招牌皮靴、家中的暖氣機，也有凱洛的身影——那隻一臉機靈的阿比西尼亞貓，當然也經常出現。一扇扇開啟 Smith 世界的迷你方窗立刻勾起追蹤者的共鳴，好比每日必備的咖啡、她正在讀或剛寫好的書，或作家 Albert Camus、思想家 Simone Weil、詩人 William Blake 等當代文藝英雄的墳墓；看似普通的表演現場側拍照裡，連斜斜倚在角落的路人，都可能是一代搖滾界傳奇。

她的 Instagram 帳號中，幾張照片配上固定以「這是⋯⋯」開頭的短文，彷彿在看一個毫不費力的連載專欄，影像以最純粹的方式展現原始力量，證明有些事的傳奇性根本不必靠欲拒還迎營造期待，光是坦然登場就足以讓心頭一緊。

Patti Smith《A Book of Days》（圖片來源：https://moom.cat/l/MLdkpm）

Patti Smith《A Book of Days》（圖片來源：https://moom.cat/l/MLdkpm）

隨著日日積累，為藝術而生的人生故事脈絡隱然成形，Patti Smith 的獨特影像美學反映著她的熱情、摯愛、嗜好與衝動所在，本書《A Book of Days》遂在超過一百萬追蹤者的熱切盼望下問世。書籍細細淘洗時光，篩出散落在數十年間的經典畫面，365 張照片中有紀念結婚週年的珍珠、母親送的鑰匙圈，也有其丈夫 MC5 吉他手 Fred "Sonic" Smith 的 Mosrite 電吉他；不僅如此，在漂泊途中留下的視覺紀錄也不時浮現，這些未曾公開的影像包括無名小咖啡館、車站、隨時帶在手邊的筆記本，伴著回顧這段紀實之旅的介紹文，從第一人稱視角體會一年 365 天。

誕生於大疫期間的《A Book of Days》如同獻給動盪時局的不朽禮物，亦是一冊爬梳藝術家人生的心智圖。跟隨榮登紐約時報暢銷榜的這本書上路，與 Patti Smith 發自遼闊時空的日記攜手走過一整年，用前所未有的方式感受這位目光清澈卓越的詩人、作家兼表演奇才的浩瀚心靈。

Patti Smith 於 1946 年生於伊利諾州芝加哥，原先深信自己會當上作家，後來在自由奔放的天賦牽引下試遍書寫、攝影、繪畫，意外以結合龐克、搖滾和朗詩的獨特表演風格一炮而紅，「龐克搖滾桂冠詩人」的封號不脛而走；從 1975 年發行出道專輯《Horses》開始，至今已灌錄逾 13 張唱片，畫作與攝影作品亦展遍世界各地，並著有受 William Blake 啟發而出版的第一本詩集《Auguries of Innocence》、紀念靈魂伴侶 Robert Mapplethorpe 的《The Coral Sea》，2010 年憑藉書寫兩人相交始末的《只是孩子》一舉拿下美國國家書卷獎，又陸續出版《時光列車》、《如夢的一年》等散文集，現居紐約的她依然表演、創作不輟。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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