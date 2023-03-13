獨特方式紀錄旅行熱情　藝術家將景致化為專屬旅行手工刺繡紀念品

香港人喜歡外行出遊，每年人均出遊次數更在全球名列前茅。短暫逃離擠迫喧嘩的香港，血拼購買手信絕對少不了，當中不少人更會特意購買當地一些特色紀念品，為那趟旅程留下烙印。



同樣喜歡旅行的藝術家Maria Zamyatina就以獨特的方式，為自己到過的地方創作紀念品。她將傳統刺繡工藝結合水彩，繪製獨一無二的風景名勝手工刺繡，運用創意將自己專屬的旅行回憶好好保存起來。



不少人去旅行都有選購當地紀念品的習慣，各地名勝周邊的紀念品店出售的裝飾擺設，或是景點磁石貼都是旅客們「大路」之選；將原來贈送他人的明信片郵寄給自己收藏也頗為常見。假如想再特別一些，有人會選擇在旅程上速畫，以自己的創作把眼簾下的迷人風光盡收於畫紙上，成為旅遊的特殊紀錄。出於相近的想法，Maria Zamyatina就嘗試利用自己的專長，把自己到過並愛上的地方一一轉化成刺繡作品。

Maria Zamyatina是一位刺繡藝術家和業餘素描師。自2018年起，Maria便開始嘗試通過自由的風格，以不同的媒介混合刺繡來記錄自己的旅行。其實，以手工線展示自己旅行風光的想法非常偶然。她的婆婆和媽媽都是精通刺繡的十字繡師，因此自小接觸刺繡的她也承傳了一手精湛的十字繡技術。然而，十字繡具有不少格式上的限制，令她總是無法自由地創作。後來，Maria意識到可以用現代詮釋傳統刺繡藝術，於是她開始以針線當成畫紙上的鉛筆，加入水彩和顏料等元素製作不同的紋理和效果，並以細緻的刺繡展示世界每個地方的獨特之美。

Maria會利用水彩、油漆，結合貝殼、珠子和花瓣等不同媒介，讓旅行刺繡變得獨一無二。（圖源：birdo_embroidery instagram）

很多人會以為刺繡只是在織物上穿線的手工藝，並非主流的藝術創作，但Maria的手工刺繡其實添加了大量細節。Maria每次出行前都會預先帶上她心目中對那個地方的一些特定顏色繡花線，並隨旅程的發展，尋找想要紀錄下來的風景，繼而即席創作。由於總不能帶齊需要用上的所有材料，Maria會在刺繡加入不少自行創作的元素來填補實景上無法複製的部份。有些時候，Maria會利用水彩、油漆，甚至就地取材，結合貝殼、珠子和花瓣等不同媒介，讓自己的旅行刺繡變得獨一無二。

Maria的一些作品有時在旅程完結後，或是歷時一個月才能完成，但邊旅行邊刺繡讓她學懂放慢腳步，享受當下的美景。更重要的是，你將獲得一份總是散發著當天回憶的旅行紀念品，令你可以不時回味一番。Maria表示，旅行刺繡說不上困難，因為刺繡的美妙之處正是其無法預計，可以盡情享受它的朦朧美。Maria不時也會在網上開辦線上課程教授旅行刺繡的技巧，有興趣的觀眾可前往她的社交媒體了解更多。