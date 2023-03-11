重啟人生｜笨蛋節奏最成功是高度還原真實日常對話？｜湯禎兆專欄

之前提及笨蛋節奏的第二個特色，就是對白劇式的碎碎念風格。他過去最成功的代表作為《架空ＯＬ日記》，此劇也為他贏取了向田邦子賞，當年的評語為呈現出高度的真實感，把ＯＬ世界的日常風景展現得淋漓盡致。

文：湯禎兆｜重啟人生3



《架空ＯＬ日記》海報

笨蛋節奏也直言自己的最大興趣是觀察人，也直承此乃個人的天賦能力，即使努力苦幹也不一定可以成就出來。我想起坂元裕二，某程度兩者構成一定程度的對倒。坂元的角色精闢入魂，每個人都出口成章，說話機鋒滿溢，有時候看起來就是一大夥聰明人堆疊在劇中——這也是雙面刃，滿足大家的知性享受之餘，很明顯是他的日常感不足。而這正是笨蛋節奏的強項，你看《架空ＯＬ日記》中一眾ＯＬ關於廁板及潮語簡稱的討論，早已拍爛手掌，這一種趣味是不可能在坂元身上獲取的。

《重啟人生》麻美與妹妹遙（志田未來）關於公共電話亭對話（《重啟人生》劇照）

且到了《重啟人生》，那些碎碎念其實密度已大為提升。就是第一集而言，麻美與妹妹遙（志田未來）關於公共電話亭，以及麻美夏希美穗三人組就傳呼機的碎碎念，除了當場的閒扯機巧趣味外，全皆與後來麻美第一次重啟人生時，阻止幼稚師老師出軌直接扣連，成為重啟後積福的關鍵。

那已不是單純的碎碎念了，感謝笨蛋節奏為我們帶來多重欣賞樂趣。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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