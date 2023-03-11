相集｜攝影師鳥瞰拍攝人造之「美」　揭示工業活動對自然的傷痕

一幅幅鮮豔奪目的圖像，你或許以為這是藝術家繪畫的抽象畫作，然而這其實是攝影師J Henry Fair 從高空觀察人類開採資源、生產時所拍攝的航拍照片。



J Henry Fair 的相片毫不掩飾地將人類對自然環境的破壞展露無遺，他期望通過作品提升人們對環境問題的意識與關注，幫助實現可持續發展的世界。



J Henry Fair是一位美國攝影師，同時也是位積極的環保和政治活動家，他經常通過其相片呼籲人們關注世界不同地區的環境和政治議題。《工業傷痕》（Industrial Scars: The Hidden Costs of Consumption)是攝影師旨在以美感來吸引公眾注意力的攝影項目。自2000年起，J Henry Fair一直致力於環境保育的影像製作。我們日常以消費為基礎的經濟模式背後，正對地球的生態系統造成嚴重破壞，這驅使了J Henry Fair嘗試以圖像的表現形式，向我們揭示地球為人類的行動和選擇所付出的毀滅性代價。

《Industrial Scars: The Hidden Costs of Consumption》

觀看《工業傷痕》相集，精美絕倫相信大部分人的第一印象。J Henry Fair有意將人造的工業污染拍攝得美輪美奐，因為細膩的顏色和美學能夠激發觀眾的審美反應，從而引起我們對於相片的來源產生好奇心。攝影師從小型飛機上飛越各地不同的煉油廠、採礦場或能源生產廠，以鳥瞰的角度逐一拍下人類嚴重危害自然的證據。每張美得令人拍案叫絕的影像背後蘊含著一個赤裸的真相：人類對能源不斷增長的需求、貪得無厭導致過度浪費的飲食習慣，以及猖獗的消費主義都正引領我們的星球走向滅亡。從未竭止的石油鑽探、工業生產遺留的煤灰廢物、大規模農業生產和廢棄採礦作業對土地造成的破壞，無需任何加工，已足夠顯示出人工製造的「美」，叫人令人毛骨悚然的美。

如果畫面不美，觀者就不會停下來思考，不會珍惜。 J Henry Fair

《工業傷痕》每一幅引人注目的圖像，都以精緻的細節呈現人類行為對環境殘酷的傷害，相集更付有詳細的解釋講述美麗背後的成本。早年墨西哥灣的漏油事故，就將數以百萬桶原油洩漏到海上，為了讓石油下沉，減少對海洋的影響，人們把分散劑灑到海上，造成血紅色的影像；為了爆破地底下的岩層以釋放天然氣，能源公司一次鑽探需要注入4000萬公升水，和有毒化學物質。這種方法嚴重消耗水資源和污染問題，有毒廢棄物更會釋放大量甲烷，嚴重加劇溫室效應。

《工業傷痕》除了希望揭示現代生產對環境造成我們從前「看不見」的影響，作品亦期望呼籲觀者作出行動。個人力量縱使微弱，不過身於資本主義社會，消費會是我們強而有力的表態。如果我們想確保我們的下一代仍然能夠享受美好的世界，我們有責任承擔消費者責任，改變日常習慣，以消費告訴資本家和生產者大眾的訴求和價值觀，讓有權力的人檢討他們對待環境的方式。