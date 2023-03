專訪｜Pelle Cass拍出最玩味運動攝影　彩虹邨拍攝逾23,800張照片

【展覽/攝影/運動/時尚】一般來說,照片都只能拍下某個瞬間,但在美國波士頓攝影藝術家Pelle Cass手下,一張照片就能涵蓋整個體育賽事。他以獨特「靜態縮時攝影」作品打響名堂,上年12月替《New York Magazine》拍下封面成為社交媒體熱話,亦曾Burberry﹑Jacquemus﹑Valentino等時尚品牌合作。



這次他帶著香港拍攝新作「Choi Hung Estate Basketball」,舉行首個亞洲個人展覽,展出一共15幅作品。那麼這些亂中有序獨特作品,究竟是如何拍出來的?



Williamsburg from High (Burberry) Pelle Cass(圖片由海港城提供)

你的「靜態縮時攝影」技術以單一影像記錄時間經過,好像包含了多重時空。能聊聊這個技術之誕生過程嗎?背後靈感是什麼?

2008年某一天,我回想著過去,從麻省布魯克萊恩的公寓眺望出窗外。那是一個寧靜的春日,當時我想——對面行人道在發生什麼?在我想像中,那裡擠滿了人、鳥、狗、垃圾紙袋、汽車、嬰兒車和其他各種不知名物件。我突然意識到,自己完全可以通過相機捕捉一部份物件堆疊過程。

以我所知新作「Choi Hung Estate Basketball」(編譯:彩虹邨籃球場)拍攝時你人並不在港,能否分享一下新作創作過程?

「這是和香港策展團隊WAY by Way of Difference的合作,我和他們攝影師Antony Lau先進行Zoom會議,討論地點、並介紹我一般工作過程。我讓他們將相機放在三腳架上一兩個小時,拍攝一到五千張照片。由於拍攝「靜態縮時攝影」必須預先選定拍攝角度,所有事情都需要事先計劃,所以沒有什麼即興餘地,對遠程工作來講十分順利。

Choi Hung Estate Basketball Pelle Cass(圖片由海港城提供)

攝影團隊很快就帶著一些籃球到彩虹邨進行了預先考察,讓Antony模擬我「Crowded Fields」系列構圖。我選擇了對角線構圖,讓整個球場,兩個籃球框和左側一個籃球框都收入畫面,想盡量避免常見的正面角度。

正式拍攝時我讓他盡可能拍攝最多照片,不必擔心畫面多餘,並叮囑策展團隊盡可能在球場不同角度移動扔出籃球。填充空曠大空間很難,一般來說,多數動作幾乎都會集中在畫面中央,而忘記填滿邊沿。(這也是我從美國著名作家 J.D. Salinger那裡學回來的——顧好邊沿,中心便會自然得到照顧。)

最後我們花了兩天於彩虹邨拍攝了超過23,800張照片,再花了超過2星期挑選1,203張照片作後期製作。

Dartmouth BB Close FLAT 40x60 colortek Pelle Cass(圖片由海港城提供)

你的「Crowded Fields」系列以不同運動為主題,是什麼吸引你拍攝體育賽事?

運動員那種動態以及努力最吸引我,他們的拼搏精神傳達了某種特定情感。我喜歡讓不同時間段壓縮到同一個畫面,以強調體育項目中的混亂和掙扎。雖然體育項目最重要可能是輸贏,但我對此並不是很在意,對我來說,更重要是進行體育項目時沉浸其中的感覺。特別是一種怒氣和衝動,像是他們時刻叫囂「我們必勝!」,運動員四處奔跑、跳躍、喊叫,也傳達了運動時無念無想之純粹喜悅。

Volleyball at Northeastern University Pelle Cass(圖片由海港城提供)

另一方面,我發現籃球隊會在一個既定範圍填滿各種姿勢,這種效果正是我一直尋找的。同時波士頓是一個著名大學城,有數百個大學體育場館,沒有人會注意到我拍攝比賽。而這些體育活動本來就可供大家觀察和攝影,對攝影師來說非常方便。我喜歡讓畫面盡量延伸縱深,會特意選擇大空間拍攝。

拍攝之後會做什麼呢?一般來說,一張作品如何完成?

我會翻閱成千上萬張同一地點照片,找出那些特別具能量和表現力的人物,收集他們扭曲身軀、鬼臉以及跳躍畫面。我尤其留意每個人物之間空間,盡量讓他們形成對比。

選好照片後便是不斷疊加人物,嘗試不同組合。當照片開始呈現一種力量,或是感覺有一種一致性時,我就會一直加入人物、球、鳥等所有可能在該地點出現的東西,直到圖片變得混亂可怕。其後我會適當作一些刪減,讓作品亂中有序,自帶一種脈動節奏。

Harvard Pole Vault Pelle Cass(圖片由海港城提供)

你最具挑戰性的拍攝經歷是什麼?有沒有特別難忘拍攝經驗?

目前來說,最有挑戰應該是我上年為《New York Magazine》拍攝封面,一共請來72位名人上鏡。雜誌花上幾個星期聯繫和說服他們參與拍攝,但時間總是對不上,一些只能早上來,一些只能下午來。當時是紐約11月,天氣難以預測,光線也是如此,我必須一整天都調整相機設置。為了保持畫面統一,我們還必須找到一個處於陰影的拍攝地點,如此光線才足夠穩定進行拍攝。畢竟我是要記錄時間流逝,需要光線完全一致,但若有直射陽光,照片就一定會有問題。最終一切順利進行,但不得不說這是一個很大挑戰。

Little West 12th Street (New York Magazine) Pelle Cass (圖片由海港城提供)

至於最難忘則是幾年前我在倫敦一次拍攝,當時我在街頭拍攝滑板選手,其中一個小孩卻在拍攝期間把褲子拉下來,對我露出屁股!我當時嚇了一跳,還沒有足夠應對能力來解決,就迅速收拾好行李離開現場。幸好,最後畫面出來依然相當不錯。

【展覽地點】



【展覽詳情】

名稱:「Pelle Cass: Photographs」首個亞洲個人展覽@海港城

地點:即日至3月26日

日期:海港城美術館(海港城海洋中心二階207號舖)