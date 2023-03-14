展覽｜本地藝術家隨機配對合作　邀觀眾「搭錯線」中發掘未知音訊

【展覽/實驗性/共時性】你相信緣份嗎？人與人之間相處講求緣份，有緣千里能相聚，有時候只需交換一下眼神，已能相知南北西東；但是無緣的時候，就算一再勉強拉牛到樹上，最後也不過是對牛彈琴，浪費心力。



藝術有時候也需要找到對的人，十二位擅於不同藝術媒介的本地藝術家被隨機配對成六組，在創作和構想過程中互相交織、碰撞，接通彼此訊號看看緣份最終能為藝術家們擦出什麼火花。同時，作品亦正等候有緣人，邀請觀眾自行連線聯想，從「搭錯線」中找到未知的音訊。



展覽《悖常》海報。

展覽《悖常》意譯自「Denormalled」，源自於接線板音訊導向的一種設定，假如兩個音源正確地接駁，就能產出預期的音訊，否則便會產出毫無意義的噪音雜訊。展覽以「接線」比喻人與人之間的連結，邀請十二位來自不同大專院校的藝術畢業生展開一場悖於他們日常創作的試驗，一場隨機「接線」的藝術合作。

六對被隨機配對的年輕藝術家，他們各自都有自己擅長的藝術媒介，如影像、詩句、雕塑，而不同的插線與接線將干預他們原定的軌道，令截然不同的訊號彼此相滙。交織的聲音或偏離，或增強，沒有對，亦沒有錯，只等待有緣人前來聆聽。《悖常》以「共時性」（Synchronicity）為主題，主張人與人的交流上，存在著一種非因果式的契合，能夠被整合成一種非刻意形塑的意義。因此，展覽在設計佈置上，刻意不將「接了線」的作品比對放置，期望觀眾自行思考和聯想作品之間的意義，「聽」出不同的聲音迴響。

古典詩創作非常具像，總能夠從視覺上找到對應景物賞析。《/imagine poet?》是藝術家枯毫創作的現代詩，他指令人工智能嘗試以自己的理解將文字轉化為圖像，探索生成圖像能否與古典詩一樣看到詩影；對應的作品《The Process》則是藝術家Grace Lam消化詩句以後，所得出的感受和理解。觀眾可以比較AI圖像和藝術家的油畫，感受當中的異同。

Masahiro Nakamura作品《Dream Companion》以昔日金曲《夢伴》回應當今世界動盪和不確定的時代，涉及愛、孤獨、激情或遺憾的種種情緒；被配對的作品《Life is Beautiful 23.3 NA》則以散亂影像播放這些年來世界發生的種種苦難和香港的紛紛擾擾，暗嘲生活美好。作品最後以Maria Cordero的名曲《要爭取快樂 (嘥氣) 》作結，猶如為兩者的作品作一總結：「要爭取快樂？唉，嘥氣⋯⋯」，相映成趣，分外精警。

展覽地圖



展覽詳情：

名稱：《悖常》Denormalled

日期：即日至4月3日

時間：1:00pm-6:00pm (逢星期三、四休息)

地點：WURE AREA，九龍灣宏照道11號寶隆中心B座7樓707室

