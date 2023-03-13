奧斯卡2023｜《奇異女俠》海報也是亞裔班底！曾畫DC、Marvel封面

撰文：梁嘉欣
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【奧斯卡/奇異女俠玩救宇宙/插畫/海報】第95屆奧斯卡得獎名單今早（13日）出爐，電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）橫掃最佳電影、最佳影片等七項大獎，楊紫瓊更憑該片成為首位華人奧斯卡影后，創造歷史。電影將亞洲移民故事描繪得有血有肉，原來電影海報同樣出自亞裔移民之手！背後設計者James Jean曾替DC和Marvel繪製漫畫封面，多次獲得「漫畫界奧斯卡」Eisner Awards，那麼他還畫過什麼作品？

3月12日，美國加州洛杉磯，《奇異女俠玩救宇宙》奪得最佳原創劇本，一眾《奇異女俠玩救宇宙》演員雀躍慶祝。（Carlos Barria／路透社）
《奇異女俠玩救宇宙》海報（Imdb）

看過《奇異女俠玩救宇宙》的觀眾相信很難忘記其海報，因為實在包含太多彩蛋：香腸手指、可黏貼大眼睛、浣熊、四處飄揚稅單和洗衣店單據，標題更被劇情關鍵貝果大大圈起。人物交錯拼在一起，不但呈現角色衝突，同時表明多重宇宙混亂本質。電影主角一家是亞洲移民，藝術家便將中式元素見縫插針嵌入海報不同空位，亂中有序，可見藝術家構圖功力深厚。

原來海報背後藝術家James Jean和主角一家背景相似，同樣是亞洲移民出身。他1979年生於台北，3歲隨父母移民美國，以其細緻而複雜作品聞名。他履歷相當亮眼，2001年從紐約視覺藝術學院畢業後隨即成為DC漫畫封面畫家，後來亦曾效力於Marvel，相信漫畫迷不會對他作品陌生。他曾七次獲得「漫畫界奧斯卡」之稱的Eisner Awards，三次獲哈維獎，紐約雜誌更指他可以媲美美國知名畫家Maxfield Parrish，稱得上「插畫界巨星」。

以插畫稱霸荷里活

James Jean作品並不是第一次登上奧斯卡舞台，2017年最佳影片《忘形水》（The Shape of Water）手繪海報便是出自他手，他亦曾繪製《銀翼殺手2049》海報。事實上，如果今屆奧斯卡金像獎設有海報項目，得獎者大概也會是James Jean。事關除了《奇異女俠玩救宇宙》，最佳動畫片吉拿域・戴拖路之皮諾丘（Guillermo del Toro's Pinocchio）以及最佳男主角得獎電影《鯨》（The Whale）海報同樣是他作品，可謂稱霸荷里活。

與《奇異女俠》元素豐富海報不同，《鯨》海報集中放大暴食症男主角Charlie面容，仔細描繪其皮膚肌理以及眼底悲憫神色。James Jean表示靈感來源人像大師Lucien Frued的 Leigh Bowery畫作以及 Kiki Smith自畫像《我的藍湖》（My Blue Lake），希望能充分展現角色所經歷苦難，同時又暗示他人性底色中樂觀一面。

商業作品以外，James Jean亦進行個人藝術創作。畫作融合自然、神話和幻想元素，經常使用不同媒介和技巧，包括丙烯和油漆、墨水和石墨，創造出超現實感覺。他曾在世界各地的畫廊和博物館舉行展覽，並出版多本藝術作品集，包括《Process Recess》、《Fables Covers》和《XOXO：Hugs and Kisses》等。

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James Jean常在社交媒體更新作品進度，有興趣的讀者可以到他InstagramTwitter以及官網了解更多。

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