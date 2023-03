奧斯卡2023｜《奇異女俠》海報也是亞裔班底！曾畫DC、Marvel封面

【奧斯卡/奇異女俠玩救宇宙/插畫/海報】第95屆奧斯卡得獎名單今早(13日)出爐,電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)橫掃最佳電影、最佳影片等七項大獎,楊紫瓊更憑該片成為首位華人奧斯卡影后,創造歷史。電影將亞洲移民故事描繪得有血有肉,原來電影海報同樣出自亞裔移民之手!背後設計者James Jean曾替DC和Marvel繪製漫畫封面,多次獲得「漫畫界奧斯卡」Eisner Awards,那麼他還畫過什麼作品?



3月12日,美國加州洛杉磯,《奇異女俠玩救宇宙》奪得最佳原創劇本,一眾《奇異女俠玩救宇宙》演員雀躍慶祝。(Carlos Barria/路透社)

《奇異女俠玩救宇宙》海報(Imdb)

看過《奇異女俠玩救宇宙》的觀眾相信很難忘記其海報,因為實在包含太多彩蛋:香腸手指、可黏貼大眼睛、浣熊、四處飄揚稅單和洗衣店單據,標題更被劇情關鍵貝果大大圈起。人物交錯拼在一起,不但呈現角色衝突,同時表明多重宇宙混亂本質。電影主角一家是亞洲移民,藝術家便將中式元素見縫插針嵌入海報不同空位,亂中有序,可見藝術家構圖功力深厚。

原來海報背後藝術家James Jean和主角一家背景相似,同樣是亞洲移民出身。他1979年生於台北,3歲隨父母移民美國,以其細緻而複雜作品聞名。他履歷相當亮眼,2001年從紐約視覺藝術學院畢業後隨即成為DC漫畫封面畫家,後來亦曾效力於Marvel,相信漫畫迷不會對他作品陌生。他曾七次獲得「漫畫界奧斯卡」之稱的Eisner Awards,三次獲哈維獎,紐約雜誌更指他可以媲美美國知名畫家Maxfield Parrish,稱得上「插畫界巨星」。

以插畫稱霸荷里活

James Jean作品並不是第一次登上奧斯卡舞台,2017年最佳影片《忘形水》(The Shape of Water)手繪海報便是出自他手,他亦曾繪製《銀翼殺手2049》海報。事實上,如果今屆奧斯卡金像獎設有海報項目,得獎者大概也會是James Jean。事關除了《奇異女俠玩救宇宙》,最佳動畫片吉拿域・戴拖路之皮諾丘(Guillermo del Toro's Pinocchio)以及最佳男主角得獎電影《鯨》(The Whale)海報同樣是他作品,可謂稱霸荷里活。

與《奇異女俠》元素豐富海報不同,《鯨》海報集中放大暴食症男主角Charlie面容,仔細描繪其皮膚肌理以及眼底悲憫神色。James Jean表示靈感來源人像大師Lucien Frued的 Leigh Bowery畫作以及 Kiki Smith自畫像《我的藍湖》(My Blue Lake),希望能充分展現角色所經歷苦難,同時又暗示他人性底色中樂觀一面。

商業作品以外,James Jean亦進行個人藝術創作。畫作融合自然、神話和幻想元素,經常使用不同媒介和技巧,包括丙烯和油漆、墨水和石墨,創造出超現實感覺。他曾在世界各地的畫廊和博物館舉行展覽,並出版多本藝術作品集,包括《Process Recess》、《Fables Covers》和《XOXO:Hugs and Kisses》等。

+ 2

James Jean常在社交媒體更新作品進度,有興趣的讀者可以到他Instagram、Twitter以及官網了解更多。