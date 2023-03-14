Daniel Arsham｜無論蝕刻美學或Y2K復刻紫色　不離思考時間的藝術

撰文：何國龍
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【藝術月/ Daniel Arsham】近年頻頻見到美國知名藝術家Daniel Arsham的作品，無論是各大品牌的聯乘合作還是個人出品，以其標誌性的「復古未來」風格吸盡世人的目光。

2023年是對於Daniel別具意義的一年，因為是其榮獲Gelman Trust Fellowship Award、GNMH獎後，自此在藝壇發光發亮的20周年。最近他再與保時捷（Porsche）合作，推行一個名為Arsham NEBULA 928的企劃，將經典的1978 Porsche 928透過Y2K風格重新打造，是為充滿玩味的千禧年復古之作。

Arsham NEBULA 928（圖片來源：Daniel Arsham Instagram／Porsche）

無論是廢墟風、石化風，或被評論家們稱為「神秘的當代考古學」，任你怎樣理解Daniel Arsham的作品，它其實都帶有一種復古未來主義的理念。作品被賦予一種被侵蝕破壞的感覺，原來這個概念是因為他的家鄉曾被颱風所摧毀，令他感悟到世界上沒有甚麼是永恆不變的，但透過自己的雙手和想法去主動「破壞」作品，卻帶有一種穿越時空的美感，將本來具侵略性的破壞行為增添藝術成分，由於他創作的雕塑大多是現代的產物，被侵蝕老化之後猶如穿越到未來的末世一樣，成就出他獨一無二的蝕刻美學。

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早些年Daniel Arsham最標誌性的作品莫過於Pokémon，小精靈和卡牌的石化雕塑深入民心，雖然現時他的作品變得多元化，例如Arsham NEBULA 928用上代表千禧年的紫色就異常矚目，但原來他最初的作品大多都是沒有上色的，原因是他竟然是色盲患者，後來得到器材的輔助下他重見色彩繽紛的世界，不過大部分的作品依然是保留青銅或石材等材質本來的顏色，反而更能夠突顯出他想表達的理念。

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此外，多年來Daniel亦喜歡以車來進行創作，是次與保時捷的合作也並非首次，之前已曾主動向車廠表示想要嘗試改造Porsche 992，並非單純的藝術作品而是可以運作的，他坦然自己自小就是Porsche的愛好者。是次的Arsham NEBULA 928將1978 Porsche 928重新構想與塑造，整體設計採用Y2K紫色金屬風，內飾部分亦用上匹配的互補色調，結合鋁製軚盤、定制的ByBorre織物和紫色Ultrasuede®皮革，還有後保險槓奪目的LED發光NEBULA標誌，在加強了原車的復古風味同時，注入定義現代保時捷的元素，塑造出濃厚的復古未來味道，向千禧年代致敬，寓意並回顧過去20年來的進步。

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CASETiFY×Daniel Arsham獨家聯乘系列（圖片來源：CASETiFY）

另一邊廂，繼承Arsham NEBULA 928這個企劃，近日CASETiFY亦釋出與Daniel Arsham推出獨家聯乘系列的消息，一系列的限量電子配件包括不規則形狀的珍藏版AirPods及iPhone保護殼，同樣地運用大膽的色彩和破格的外型，還有獨家的NEBULA 928不鏽鋼手機殼則以浮雕及幻彩紫色結合代表Arsham的「A」標誌，加強了不少未來與藝術氣息。此外，作品僅限於期間限定快閃店可以入手，還有一系列的Nebula 928連帽衫、T裇及冷帽等聯乘單品可供選擇。

「Light & Time」（圖片來源：Hublot）

Daniel Arsham近年聲名大噪，曾與眾多時尚品牌合作包括Louis Vuitton、Calvin Klein，以至是之前與Uniqlo合作推出的「Daniel Arsham x Pokémon x Uniqlo UT」三方聯乘Tee亦非常受歡迎。要說到讓他走進時尚圈的伯樂，要回溯到2005年他於巴黎舉行的展覽，吸引到當時Dior Homme的創作掌舵人、時裝設計師Hedi Slimane的目光，自此Daniel便受邀為時裝秀及店面進行設計，及後多次與Hedi Slimane以及Dior的創意總監Kim Jones合作。在時尚之外，Daniel最近亦涉足錶壇，被瑞士高級腕錶品牌Hublot任命為品牌大使，雙方的合作於瑞士阿爾卑斯山展開，Daniel於山腳的位置打造了一座高達20米的日晷，於冰天雪地下更見磅礴氣勢，這座大地藝術裝置名為「Light & Time」，特意將瑞士最具歷史特色的製錶業工藝與當地山勢土地合二為一，並且結合了品牌的設計元素如Big Bang系列錶圈上的標誌性螺絲，一如藝術家的一貫風格，此作亦是透過古代的時計工具探討時間的藝術。

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