展覽｜億年研磨石材展　石刻雕塑鍛造冥想空間反思人類未來處境

【展覽】十八世紀工業革命為人類命運帶來翻天覆地的改變，知識的革新、科技的進步都引領著人類以至地球進入一個前所未有的世代——「人類世」。人類活動對整個地球的地質、氣候和生態也產生了深刻的影響與變化；究竟這個人類全面掌控自然的時代將是人類物種走向更繁榮開闊的新世界？還是步入滅絕大門的預兆？



居港法籍藝術家Polo Bourieau的「Urban Rocks」展覽帶來12件全新石雕作品，讓觀眾探索人類存在的意義，反思我們在塑造現代世界的過程中對地球造成的影響，一同在人造與自然並合的石刻雕塑面前，冥想我們處身人類世的各種展望與恐懼。



「ArtisTree Selects: Urban Rocks」雕塑展覽。（圖片由ArtisTree提供）

「供石」是古代文人雅士的冥想之物，它源自於大自然，經過數千萬年自然力量的洗滌、塑造與研磨，形成了像極山水、繁花等的抽象形態，誘發欣賞者的無限想像。中國古人就常從供石上獲取靈感，透過它抽象而神秘的美態和視覺交流，創作出仿如踏上一趟通往神秘山峰和天堂洞穴的文學作品。供石的創造過程，見證了地球最激烈的大自然蛻變，伴隨著地球的歷史，飽經火山爆發釋出的毒氣，地殼運動造成的巨大的雪崩及海嘯，一次又一次的被分裂、侵蝕和雕琢，最終成為今天渾然天成的奇石。

祁連石「山澗洞天」供石擺件。（圖源：christie's）

透過一塊細小的石頭，我們足以見證整個世界，也窺探出文人對石頭的沉思與想像。因此，Polo Bourieau把久經自然洗刷的「供石」作為靈感，用人手而非自然的方式潤飾和打造石頭，以現代角磨機及頂尖機械科技展現塑造石頭的當代模式。「URBAN ROCKS」雕塑系列的12件石雕作品就以來自世界各地包括法國，伊朗，意大利，庫爾德斯坦地區和西班牙的石材，雕出十二種不同的故事。

Polo從伊塔羅·卡爾維諾（Italo Calvino）的著作《看不見的城市》一書獲得靈感，用漂亮的岩石塑造出一個具有不同建築和景象的幻想空間，邀請觀者在這個人類主宰地球的時代，騰出一些時間，於此尋找心靈片刻的安寧，在紛亂中獲得依歸。ArtisTree特意將展出的雕塑以神秘柱廊的排列方式放置於圓形空間內，意味沒有開始，亦沒有終結，為觀眾增添一份神秘和恬靜的感覺。配合場地的燈光和配樂，觀者可以在壯觀的雕塑作品前靜思冥想，聯想每個雕塑背後的故事，反思人類應該如何塑造我們稱之為家的地方。

作品《Mandorla Gates》的「Mandorla」在意大利語中即杏仁的意思。杏仁具有超越其作為食物的價值，寓意為生育的象徵，以及人們創造的聖殿。Polo用上猶如中國翡翠玉石的岩石代表神聖之光、天地之間神秘領土的圖像符號。《Thin City》這座雕塑則同時呈現建築美學和人性化形態，石雕呈向上發展，層疊分明，如同人類居住的摩天建築。展覽另一個特別之處在於觀者除了感受雕塑的故事外，還可以細看燈光投影到地上的石雕影子，作品藉影子與觀眾進行對話，又為我們衍生出另一樣的感受。

展覽地圖



展覽詳情

名稱：「Urban Rocks」雕塑展覽

日期：即日至4月9日

地點：ArtisTree（鰂魚涌英皇道979號太古坊康橋大廈1樓）

時間：星期一至五（中午12時至晚上8時）；星期六、日及公眾假期（上午11時至晚上8時）

*特別開放時間及入場方法，詳情請參閱太古坊官網或應用程式

