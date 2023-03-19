土門拳抓拍二戰後東京小朋友面容　紀實攝影見證日本最動蕩時期

作為 20 世紀最享負盛名的日本攝影家之一，土門拳也是一位「兒童攝影」大師！自 1935 年加入致力於報導攝影的「日本工房」，土門拳以紀實攝影見證了日本的動盪時期，其作品題材廣泛，曾出版《文楽》、《ヒロシマ（廣島）》、《風貌》和《古寺巡礼》等永恆傑作，在攝影史上留下了深刻印記。

文：moom bookshop｜圖片來源：《土門拳のこどもたち（土門拳的孩子們）》



《土門拳のこどもたち（土門拳的孩子們）》（圖片來源：https://moom.cat/l/mi9Xjm）

《土門拳のこどもたち（土門拳的孩子們）》（圖片來源：https://moom.cat/l/mi9Xjm）

1945 年末至 50 年代初，土門拳拍攝了許多小朋友的照片；畫面裡的孩子大多貧窮，但雙眼明亮。土門拳特別喜歡東京市區的孩童，他在口袋裡裝著糖果，混入其中，拍攝他們玩得起勁的樣子──腳的跺步、手的姿勢、肩膀和臀部的扭動、臉上的各種表情──他對於兒童的喜愛忠實展現在拍攝的照片之中。土門拳曾在攝影雜誌上發表兒童的快照，甚至計畫出版東京深川地區的攝影集《江東のこども（江東的孩子）》，但考量戰後的社會形勢，決定不予出版。

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1959 年，由於日本的產業結構轉型，煤炭工業被精簡化，北九州的筑豊煤礦場大量關閉。土門拳記錄下當時失業工人的生活困境，以及在那裡遇到的一對姐妹るみえ和さゆり，於 1960 年出版《筑豊のこどもたち（筑豊的孩子們）》。攝影集印刷於毛邊紙上、售價 100 日元，銷量逾 10 萬冊，連同續作《るみえちゃんはお父さんが死んだ（るみえ的父親死了）》成為當時社會的矚目焦點，被翻拍作電視劇和電影。在完成這部作品後，土門拳返回東京，因勞累過度而引發腦溢血，此後由於後遺症之故捨棄慣用的 35 釐米小相機。

本書《土門拳のこどもたち（土門拳的孩子們）》收錄了 164 幅珍貴的影像，按拍攝時期和地點彙編；然而，這些孩子們俏皮而堅強、無憂無慮又充滿活力的身影，彷彿超越時間，平行於日本社會高速發展的現實，令人省思。書末另收錄日本演員兼導演北野武的一篇文章〈昭和は子どもたちが守られている時代（昭和是孩子受到保護的時代）〉。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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