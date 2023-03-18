笨蛋節奏如何單憑一集就讓《重啟人生》觀眾愛上真里？｜湯禎兆

【編按：本文含少量劇透，請斟酌閱讀。】



去到第八集，《重啟人生》絕對大爆發！真里的「重啟」懸念，經第七集一小時的沉澱後，終於把一切和盤托出。大抵沒有人會不即時愛上真里，是的，她就是在背後默默耕耘，為嘗試拯救好友而不斷犧牲自己的無名英雄。

文：湯禎兆｜原題：作為曉美焰的真里（重啟人生４）



那不正是《魔法少女小圓》中的曉美焰嗎？作為ＮＨＫ評為「近５０年最受歡迎女主角」第二名的角色，為了拯救鹿目圓等一眾魔女友好，她與丘比許下契約，在同一段時間中不斷輪迴，嘗試去改變結局，但也因為持續失敗而看到好友經歷無數次死亡，人也變得更加冷酷，而決定獨自去打倒一切。

《重啟人生》中的真里，予人的印象正是衍變中的曉美焰。「原罪」在於只有她一人知道夏希及美穗空難逝世的「原宇宙」，於是沉重的打擊令她從第一次的重啟人生，就踏上救人之路而疏遠大家（麻美去了第四次才走上大同小異的征途，加上不知道空難事故，所以目的只為輪迴成人）。即使在第五次時可與麻美重新成為好友，但背負的擔子從來未有放下，且流露出處處有所保留隱瞞的痕跡（不告之麻美空難日期）。諷刺的是，她每一次愈努力，不僅未能成功改變空難現實，連自己的壽命也愈來愈短。

是的，只需第八集一回，笨蛋節奏已成功把真理點化成《重啟人生》的「裏主角」。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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