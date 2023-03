Art Central 2023六位藝術家聚焦　精選著名大師本地新秀玩味作品

2023 Art Central 今日(3月22日)正式開鑼,今年將有將有72間來自香港、釜山、約翰内斯堡、紐約、馬德里、東京和其他地區的藝廊以及超過300位藝術家參加。大師新秀雲集,自然目不暇給,如果不知從何入手,不妨看看我們編輯部嚴選六位藝術家重點介紹。



Fernando Botero被譽為「在世最著名拉丁美洲現代藝術家」,他作品特色鮮明,最為人稱道是他對於形體之獨特描繪。在他手下男女胴體均飽滿豐腴,甚至不同動物、水果都是圓滾滾形態,比例失調卻色彩強烈,在畫壇被稱為「博特羅風格」(Boterismo)。其作品分佈世界各地,在哥倫比亞更有以他命名之博物館,先前也有導演以他為題拍攝紀錄片《肥嘟嘟藝術大師:博特羅》 。

這次Art Central將展出其三幅作品,其中《The Street》更是他創作的最大畫作之一,共由4幅畫組成,共有11個角色,構圖平衡得當。畫中場景讓人想起充滿活力城市生活,可能是最能準確捕捉拉美城市街道之藝術家。此外盡顯畫家特色之《Man with Book》以及《Man on a Balcony》也會同時展出。

只要經過Riya Chandiramani作品系列,很難不駐足欣賞。乍一看是尋常早餐麥片盒,細看卻發現盒面內容被大改,玩味十足。Riya Chandiramani是在香港出生長大的印度裔藝術家,作品探討資本主義以及女性主義之交叉點,在西方舶來品之上融合印度經典形象,譬如將印度神像印上盒面、許多熟悉之卡通形象則盤腿而坐,不少作品更寫上中文口號,有趣得來讓人深思。

藝術家表示,之所以會選擇麥片盒作為載體是因為自己曾患有厭食症,當時麥片對她復原過程有重要影響,便以其包裝作為媒介。

Julio Larraz 《Agravox, Cumae and Old Friends》(Art of the World Gallery)