Art Central 2023六位藝術家聚焦　精選著名大師本地新秀玩味作品

2023 Art Central 今日（3月22日）正式開鑼，今年將有將有72間來自香港、釜山、約翰内斯堡、紐約、馬德里、東京和其他地區的藝廊以及超過300位藝術家參加。大師新秀雲集，自然目不暇給，如果不知從何入手，不妨看看我們編輯部嚴選六位藝術家重點介紹。



Fernando Botero

Fernando Botero被譽為「在世最著名拉丁美洲現代藝術家」，他作品特色鮮明，最為人稱道是他對於形體之獨特描繪。在他手下男女胴體均飽滿豐腴，甚至不同動物、水果都是圓滾滾形態，比例失調卻色彩強烈，在畫壇被稱為「博特羅風格」（Boterismo）。其作品分佈世界各地，在哥倫比亞更有以他命名之博物館，先前也有導演以他為題拍攝紀錄片《肥嘟嘟藝術大師：博特羅》 。

Fernando Botero 《The Street》 （攝：梁嘉欣）

這次Art Central將展出其三幅作品，其中《The Street》更是他創作的最大畫作之一，共由4幅畫組成，共有11個角色，構圖平衡得當。畫中場景讓人想起充滿活力城市生活，可能是最能準確捕捉拉美城市街道之藝術家。此外盡顯畫家特色之《Man with Book》以及《Man on a Balcony》也會同時展出。

Riya Chandiramani

Riya Chandiramani作品系列（攝：梁嘉欣）

只要經過Riya Chandiramani作品系列，很難不駐足欣賞。乍一看是尋常早餐麥片盒，細看卻發現盒面內容被大改，玩味十足。Riya Chandiramani是在香港出生長大的印度裔藝術家，作品探討資本主義以及女性主義之交叉點，在西方舶來品之上融合印度經典形象，譬如將印度神像印上盒面、許多熟悉之卡通形象則盤腿而坐，不少作品更寫上中文口號，有趣得來讓人深思。

藝術家表示，之所以會選擇麥片盒作為載體是因為自己曾患有厭食症，當時麥片對她復原過程有重要影響，便以其包裝作為媒介。

Julio Larraz

Julio Larraz 《Agravox, Cumae and Old Friends》（Art of the World Gallery）

接下來是介紹從古巴移民到美國的藝術家Julio Larraz，作品帶有超現實主義特色，以對色彩精確把控以及對於加勒比海地區日常生活寫實描繪而聞名。由於其家族曾經營古巴報社La Discusión，所以他早年曾畫不少政治漫畫，作品見與紐約時報、華盛頓日報、滾石雜誌以及Vogue等主要刊物。

Julio Larraz La Reina de Corazones en el Día de la Felicidad (Art of the World Gallery)

他作品筆觸靈巧細緻、顏色通透，不少畫作人物隱去五官，但憑其他身體特徵卻仍能認出畫中人身份。譬如《Agravox, Cumae and Old Friends》中除了最左人物是畫家原創，其餘兩位都是大家熟悉政治人物，分別是美國前總統艾森豪（中）和英國前首相邱吉爾（右）；而在《La Reina de Corazones en el Día de la Felicidad》中，即便沒有指明，車中人明顯就是英女王。畫家指以模糊面容是為了激發想象力，希望觀眾參與到畫作故事當中。

權能 Kwon Neung

《Artistic Beach (3)》, 2022 —— Kwon Neung 權能 （圖片來源：觀止堂）

每年的展會總會有一些藝術家會令人想慕名而來，韓國當代藝術家權能相信是其中一位。在2019年的Art Central聲名大噪，早在預覽展出當天所有作品已經售罄，其創作融入了日常生活的場景，樓下7仔、Starbucks、普通的街頭作為背景，很親切了吧，他的作品還不乏香港場景，但畫中的「路人」卻是明星名人、著名藝術家甚至電影角色與藝術作品，介乎於真實與超現實之間，並非難以想象但又如此令人震撼衝擊，當你以為他擅長玩味幽默，卻又憑著熟練的畫技俘虜眼球。

《Artistic Holiday》, 2022 —— Kwon Neung 權能 （圖片來源：觀止堂）

權能是非常年輕的90後，成長於資訊爆炸的時代，種種混雜的流行文化充斥在我們的潛意識，所以他的作品內有著眾多名人濟濟一堂，也是如此的爆炸。但要將名人們變得日常，相信他是想觀眾將注意力放回日常生活當中，去發掘我們周邊事物的種種可能性，街頭一角、經常轉換的鋪位，也是值得我們珍惜、構成我們記憶一部分的重要片段。

譚美怡

圖片來源：artCONVEX

藝術除了可以引發反思，亦能治癒心靈。本地新晉藝術家譚美怡Amy，自2018年轉為全職藝術家，其作品風格崇尚自然，能夠巧妙地運用色彩及作畫手法賦予畫作平和溫暖氛圍。Amy的靈感來源於南丫島的生活，可以更容易地感受大自然的變化，與其愛犬一同探索自然，將感受融入作品帶領觀眾探討人與環境的關係，鼓勵大家多與大自然溝通。Amy創作的標誌性角色「山中的女孩」，象徵著她的日常生活，以女孩的天真本質可以更靈敏地感受大自然，傾聽一草一木的聲音，無論是Amy本人、山中的女孩還是觀眾，都可以在接觸自然、作畫以及觀畫的過程中得到治癒。

圖片來源：譚美怡 IG

Edgar Plans

Edgar Plans（圖片來源：Villazan）

相信早在展會開始之前，大家已在本地見過Edgar Plans這位來自西班牙的藝壇新星的作品，在展場會有更多他的平面作品可以欣賞。他筆下標誌性的「Animal Heroes」，以童趣稚氣化解了英雄背後的嚴肅性，眼前的種種社會議題也能夠正向面對。Edgar Plans不希望他創作的角色為觀眾帶來太大的負擔，藉著可愛的外表，近年迅速於全球各地爆紅，透過創作藝術這種和平的宣洩方式，可以將種種情緒用畫筆發洩在畫布之上，所描劃出來的英雄角色，則可以代表群眾去發聲。

Edgar Plans, Street artists 1, mixed media on canvas, 200 x 250 cm. Courtesy of the artist and Villazan

Edgar出生於1944年的西班牙馬德里，據說自小已喜歡在街頭上塗鴉，而他的父親則是一位科幻作家，或多或少影響了Edgar的創作心路歷程。細看他的畫作，當中蘊含了不少發人深省的細節，簡單的頭套及服飾反映出小朋友的隨心隨性，不同的背景有著各異的故事，恍如城市的縮影，街頭巷尾發生著各種事情，城市也化身為角色的遊樂場，時而巧妙地加入一些社會及環境議題元素，告誡著人們不要對身邊發生的事情視而不見。

Edgar Plans的巨型立體作品

除了上述藝術家，今年Art Central亦會展出著名中國藝術家楊泳梁長達18米作品《極夜花火》，將是該藝術家在香港最大規模展覽；大會亦精選朴善基、黃慧瑩、霍雲以及Bev Butkow帶來異體雕塑及裝置項目。場外「青喉：開始攪動」則集合了十六位來自香港的藝術家，以香港為樣本，去重新詮釋當代自我與世界關係。在五天展會期間，三位藝術家亦將進行一系列關於遷徙、個人發現與倖存的現場表演。

其他作品精選——

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【活動地圖】



【活動詳情】

名稱：Art Central

地點：香港會議展覽中心

日期：即日至3月25日

