藝術趣聞｜丹麥美術館幫全家幅尋親　失蹤母親二百年後終一家團聚

一、兩個世紀之前,由於當時的科技水平有限,藝術畫作假如遭受破壞或損毀,便很難進行修復。及後,將畫作分離和修剪的技術於19世紀中期逐漸普及、純熟,不少受損的畫作因此被分拆成獨立的畫作,並重新出售。



早前,丹麥Nivaagaard美術館經過多番努力,終成功把17 世紀肖像畫大師Cornelis de Vos失散近二百年的全家幅作品「一家團聚」。被分裂成兩幅作品的「失蹤母親」(Portrait of a Woman)與丈夫和兒子雙人像(Double Portrait of a Father and Son)目前於Nivaagaard美術館再次重逢,是藝術界罕有能夠將已分裂的畫作重新組合起來的成功例子。



畫家Cornelis de Vos是17 世紀安特衛普(Antwerpen)知名的肖像畫家,他以繪畫全家福或家庭生活題材作品聞名,當時不少安特衛普的資產階級和貴族社會都是他的主要客人。Cornelis de Vos的全家福強調家庭幸福概念,他的作品大多反映著富裕家庭的和諧氣氛,以及擁有物質財富所展現的典範。

畫家Cornelis de Vos(左上)。(圖源:sothebys)

位於丹麥的Nivaagaard美術館(Nivaagaard's Painting Collection)就收藏了一幅Cornelis de Vos的珍藏《父子雙人像》(Double Portrait of a Father and Son)。家境富庶的父親,溫柔地牽著兒子的小手,看似是一幅溫馨的二人家庭照。然而,美術館顧問Jørgen Wadum博士很快便發現這幅家庭照有著不尋常的細節。《父子雙人像》的右下角隱約可見不屬於父子二人的黑色裙擺,暗示原作可能有第三人的存在。專家推斷畫作應該曾有一名母親,但後來卻被剪去,並修復成父子二人合照的《父子雙人像》。

《父子雙人像》,右下角隱約可見不屬於父子二人的黑色裙擺.(圖源:Nivaagaards Malerisamling facebook)

有見及此,Nivaagaard特別顧問Jørgen Wadum博士聯同荷蘭藝術史研究所的Angela Jager博士便着手嘗試找尋這位「失蹤母親」的下落。他們從1966 年丹麥國家美術館的報告中發現《父子雙人像》的確有被加工重製過的痕跡。小兒子身旁舊有的泛黃清漆和油漆被移除後,露出一隻屬於女性的手臂。從照片中可見,那名女性身穿的衣服袖口造工非常精細,纖細的手亦佩戴著名貴戒指、拿著一對刺繡精美的天鵝絨手套,其身份顯赫足以肯定畫中的第三人應該是兒子的母親。於是,美術館便進一步在Cornelis de Vos的眾多作品中,找尋類似的女性肖像,希望掌握母親的下落。

小兒子身旁舊有的泛黃清漆和油漆被移除後,露出一隻屬於女性的手臂。(圖源:Nivaagaards Malerisamling facebook)

最終,他們發現《一名女士的肖像》(Portrait of a Woman)中的主角,襞襟與《父子雙人像》的父親十分相似;女士的五官與後者的小兒子容貌特徵也非常匹配,幾乎可以肯定《一名女士的肖像》就是從當初的全家幅分裂出來的作品。及後,作品經過修復和清潔,女子身後的深色背景慢慢消去,取而代之的是一排樹,加上陰沉天空的景觀,與《父子雙人像》的背景完全吻合,終令分離近兩個世紀的全家幅找回失散的母親。

日前,Nivaagaard 美術館獲得哥本哈根新嘉士伯基金會的捐贈,成功將《一名女士的肖像》購回,讓一家三口終能團聚。不過,現時修復後的《一名女士的肖像》,畫作高度甚至不足《父子雙人像》的一半,估計是由於一部份原作早已損毀,才有人後來把全家福分拆重製成兩幅獨立畫作出售。