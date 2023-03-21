《太雛有道GODSPELL》百老匯音樂劇為傳統添現代化創意｜何故專欄

《太雛有道GODSPELL》，耶穌同你開Party，充滿喜樂的百老匯音樂劇！



「太初有道，道與神同在，道就是神。」《聖經》約翰福音一章1節。



《太雛有道GODSPELL》宣傳海報

《太雛有道GODSPELL》改編自百老匯音樂劇《GODSPELL》，此劇由美國音樂劇作曲家Stephen Schwartz作曲及填詞，1970年起在外百老匯首演。相較其他百老匯作品，《GODSPELL》所屬的外百老匯作品風格較自由多元，商業化味道較低。雖然製作預算不高，觀眾人數座位較少，卻成功拉近了創作者和演員與戲劇夢想的距離。1977年，Stephen Schwartz憑着《GODSPELL》獲得美國劇場界最高榮譽東尼獎的提名。

《太雛有道GODSPELL》宣傳海報

《太雛有道GODSPELL》不只是傳統的音樂劇，更是一套以聖經故事為主要內容的音樂劇，個人非常喜歡中文譯名「太雛有道」，「雛」與「初」同音，正好呼應《聖經》約翰福音一章1節的聖經金句「太初有道」，而這個「雛」字亦代表了年輕一代，《太雛有道GODSPELL》有連場跨越世代青春的精彩歌舞，故事主角是一群被工作填滿的都市人，節日失去了意義，只是放假的代名詞，快樂更變得越來越奢侈，就在生活逐漸迷失之際，耶穌再次降臨舉辦一場歌舞盛宴，透過人生比喻和聖經故事，帶領迷失一代再次找回生活的色彩，重新思考人生的意義，尋找屬於自己的出路，同時讓觀眾思考自己的生活狀態。

《太雛有道GODSPELL》宣傳海報

《太雛有道GODSPELL》與一般宗教元素音樂劇不同，在講述聖經故事的同時，重點是以琅琅上口的歌詞、以及激昂澎湃的音樂貫穿整場演出，為傳統演出添加現代化創意，增設大量有趣、生動的互動情節，讓觀眾融入演出。是次演出由勞雙恩負責粵語填詞，絕對是信心保證！W創作社於2002年公演的《廢柴》，主題曲〈魚旦歌〉正是由勞雙恩填詞，至今仍會偶然重溫，特別是在身心疲累之時，勞雙恩的歌詞有令人重新振作的效果！

《太雛有道GODSPELL》將於2023年3月24日至4月9日期間，分別假沙田大會堂、屯門大會堂和金荃灣大會堂的文娛廳上演。主創除了上述的勞雙恩，還有勞敏心進行文本翻譯、劉詠恩擔任音樂總監、余振球擔任導演及舞台設計、IATC國際演藝評論家協會（香港分會）劇評人獎2022「年度導演獎」提名阮泓竣聯同歐陽豐彥、張國穎等「唱演俱佳」的資深音樂劇演員，為觀眾呈現這齣經典外百老匯音樂劇的香港版本。為使觀眾能得到最佳的聽覺享受，《太雛有道GODSPELL》特別安排現場樂隊即席伴奏，為大家帶來充滿喜樂的觀劇體驗，並且一同為社會的新一代灌注正能量。

《太雛有道GODSPELL》演出資訊

演出時長：約2小時

演出地點：沙田大會堂 文娛廳

演出日期及時間：

3月24日 (星期五） 晚上8時｜3月25至26日 (星期六至日）下午3時及晚上8時

演出地點：屯門大會堂 文娛廳

演出日期及時間：

3月31日至4月1日 (星期五*至六）下午3時及晚上8時｜4月2日 (星期日）下午3時

演出地點：荃灣大會堂 文娛廳

演出日期及時間：

4月6日 (星期四）晚上8時｜4月7至9日 (星期五*至日）下午3時及晚上8時

票價：$320、$240 及 $300 （*星期五下午優惠場票價劃一$150）

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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