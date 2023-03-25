韓國Hun Kyu Kim混亂黑暗卡通世界　世越號沉沒事故點出現實荒誕

【亞洲藝術新星100 ｜藝術家介紹】韓國藝術家Hun Kyu Kim的畫作，是否總有一種莫名的熟悉感？他經常從日本動漫中取材，並把當中的元素融入到自己的創作上。



Hun Kyu Kim去年有份參與Art Basel Hong Kong的展出，是值得注目的亞洲年輕藝術家。今回「亞洲藝術新星100」向大家介紹這位既童趣又黑暗，充斥寓意的藝術家作品。



一般對Hun Kyu Kim作品的評價只有兩種，要麼非常喜愛、要麼感到厭惡，並沒有中間可言。其作品很難被三言兩語所描述，既有繽紛歡樂的卡通世界，但當你逐步細看畫作的細節時，又會發現畫作瀰漫著陣陣的不安，當中充斥著暴力、混亂，以至不和諧，他慣常以擬人化的動物暗示現實的反常性，作品富有童趣的同時又別具批判和象徵意義，充滿細節和視覺多面性，是需要花時間既遠又近地一再觀察的藝術作品。

藝術家Hun Kyu Kim（圖源：The Approach Gallery twitter）

Hun Kyu Kim 1986年於韓國首爾出生，自小喜愛畫畫的他在家人鼓勵下，從中學起便開始修讀藝術。在往後十多年的傳統訓練中，Kim學習到韓國傳統的繪畫技巧和古畫收復技術，更被韓國絲綢繪畫的傳統啟發，大大影響了他後來的創作模式。另一樣影響Hun Kyu Kim創作至深的是他兒時接觸的日本動漫，九十年代初韓國逐漸解除對「競爭國」日本的管制封鎖，讓當時如Kim的韓國小孩能夠接觸到日本的動漫作品，其中宮崎駿的作品對他日後的創作提供了不少靈感。

兩種南轅北轍的創作啟蒙，讓Hun Kyu Kim嘗試把韓國傳統的繪畫風格應用到現代藝術之中。他鍾情在絲綢上製作包含不同歷史文化背景的寓言畫，作品廣闊而錯綜複雜的敘事世界中，我們可以看到藝術家豐富的想像力，同時擁有傳統繪畫的精練技法。

《Bad morning》(圖源：Hun Kyu Kim; HIGH ART)

不過，驅使Hun Kyu Kim決心成為藝術家，是源於韓國震驚全球的世越號沉沒事故。2014年，船隻世越號在韓國海域遭遇海難，304名高中生因韓國政府延誤救援無辜喪生；當時，很多傳媒和社會輿論竟然公然侮辱、嘲笑受害者及其家人，使得他對社會感到非常的失望和憤怒，繼而驅使他決意以他壇長的藝術，改變這個病態荒誕的社會。

Hun Kyu Kim一段時期的作品，充滿著沉重的政治諷刺意味，醜陋陰沉的動物，通通以擬人化的方式敘述深層的社會階級不公、極端信仰，以及令人煩憂的政治爭論。許多作品都貫穿着暴力、殘忍和破壞行為，動物間仇恨而扭曲的表情、佈滿血絲而發黃的眼睛，以至腐爛不堪的面孔，除了為繽紛的卡通世界增添恐怖感外，更隱藏了寓言式的弦外之音，期望引起藝術界知識分子和公眾的關注。

可惜，Hun Kyu Kim的作品在當時韓國的政治風氣下相當激進、敏感，也難有空間發展，令他不久後選擇遠赴英國留學和繼續他的藝術創作。幸運地，他將傳統絲綢畫與當代政治結合的技藝很快就得到西方畫廊的發現。2017 年，先從倫敦皇家藝術學院取得碩士學位後，立即便有畫廊聯絡代理其作品；三個月後，作品更開始出現在大大小小的藝術博覽會上，成為略有名氣的亞洲藝術新晉。

《Gallery of Chimps》(圖源：Hun Kyu Kim; HIGH ART)

近年，Hun Kyu Kim的作品出現有不少改變，他認為從前的作品是關於個人的創傷事件和大多數人可能在社會遭受的挫折，藝術是一種治愈自己的方法，讓他能夠從黑暗的深坑中發出自己的聲音。不過，經歷了這些年來的世界大事，以及英國開放與自由的環境，他盡量把自己的創作從政治中脫勾，例如近期作品《Gallery of Chimps》繼續以極其混亂的畫面，將趣味與怪誕結合起來，作品場景一邊在失火，另一邊卻在旅行野餐，既有古埃及雕像又有人們在紙張飄揚的中庭爭論。Hun Kyu Kim希望作品仍然是能打動人們的頭腦，讓人不禁再三細閱當中畫面，了解箇中意思。不過畫面如何解讀，就交給觀眾自行體會。