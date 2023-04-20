死亡三部曲最終章《殉爆》再與觀眾入場叩問生死何價｜何故專欄

「死亡所產生嘅恐懼，亦都係解決社會問題嘅上好良藥。」



7A班戲劇組繼《想．死》和《大笑喪》後死亡系列的最新力作，死亡三部曲最終章——《殉爆》，再次邀請觀眾一同入場叩問生死何價。



《殉爆》海報

來到故事最終章，不再是死囚，不再是爺孫，今次要在劇場中生死拉鋸的，竟然是大學副校長和女學生！一場師生，為何要你死我亡？是學校不給予學生機會？還是學生想將學校置諸死地？得獎編劇一休反覆推敲近年社會中學校和學生的角力，結合自身創意和科幻元素，將舞台架設在一個近未來的空間，大膽設計一場劍拔弩張的師生對話，邀請觀眾來一場正反論辯的思辨之旅。

《殉爆》彩排

《殉爆》意念上承接兩部作品討論的生死議題，今次討論「犧牲」所帶來的後果。故事講述近未來的一所大學中，她，一位文科學生，出奇地擊敗校內一眾科技精英，贏得一個科技大賽的獎項，事件惹來校方的懷疑；他，一位大學副校長，決定在頒獎前召來得獎學生查探究竟，一問之下，發現局中有局，案中有案，背後更牽涉不可告人的陰謀⋯⋯

《殉爆》彩排

延續死亡三部曲的傳統，身兼編劇和導演的一休，繼續以兩位演員加一位樂師的獨特劇場手法，和觀眾一起踏上「殉爆之旅」，反思現今社會的種種紛爭。《殉爆》由曾經奪得第十九屆香港舞台劇獎「最佳男主角」及第七屆香港小劇場獎「最佳男主角」的鄧偉傑飾演大學副校長，由曾經憑《原則》(2018 新版)提名香港舞台劇「最佳女主角」的黃雪燁飾演女學生，由《想．死》和《大笑喪》已擔任現場樂師的黃曉初，帶領觀眾前往死亡系列的終點站。

《殉爆》彩排

死亡三部曲前兩作《想．死》和《大笑喪》，分別於2002年及2007首度公演，大獲觀眾好評，其中《想．死》更獲得該年IATC選為年度本地創作的代表作之一，多年來分別在香港、上海、韓國等地多度演出。死亡系列當中對「生」，「死」所帶來的反思及價值議題，深受劇場肯定。今次死亡系列三部曲第三部《殉爆》，是繼2007年《大笑喪》後，睽違16年的全新作品，延續死亡系列的生死命題，卻不再局限於尋常的「生」與「死」，而是透過探討「犧牲」這種具有意義的死亡方式，所帶來的巨大變動與衝擊。

《殉爆》彩排

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《殉爆》演出詳情：

公演場次及地點：

沙田大會堂 (文娛廳)

2023年4月21日-23日 8:00pm



2023年4月22日-23日 3:00pm



$260, $160*



屯門大會堂 (文娛廳)

2023年4月29日 8:00pm



2023年4月30日 3:00pm



$240, $140*



節目長約2小時

*優惠票價只適用於全日制學生、60歲或以上人士、殘疾人士及其看護人(顧客每購買一張殘疾人士優惠門票，即可同時以相同優惠購買一張門票予看護人；數量有限，售完即止)。

持全日制學生/長者門票人士，入場時須出示有效身份證明文件以供查核。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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