金像獎2023｜視覺設計欣賞　再看過往爭議：自動參與無退出機制

【金像獎2023】第41屆香港電影金像獎於昨日（4月16日）圓滿結束，頒發了最佳電影（《給十九歲的我》得獎）、最佳導演（韋家輝憑《神探大戰》得獎）、最佳男主角（劉青雲憑《神探大戰》得獎）、最佳女主角（鄭秀文憑《流水落花》得獎）等多個獎項。



不過有獎頒有投票的比賽往往都會有爭議，今回我們來看看金像獎過往曾出現過哪些大小爭議，以及從藝術的角度來看看近年的主視覺設計。



「第41屆香港電影金像獎」標誌（圖片來源：香港電影金像獎）

香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）始源自1982年，現時是與中國電影金雞獎和台灣電影金馬獎並稱為「華語電影三大獎」，有著獨特的地位，早在每一屆頒獎典禮開始之前，主視覺設計都能率先引起大家的期待，而作為一項充滿藝術成分的獎項，設計亦匠心獨運。

「第41屆香港電影金像獎」主視覺設計（圖片來源：香港電影金像獎）

「第41屆香港電影金像獎」主視覺設計（圖片來源：香港電影金像獎）

應屆的主視覺設計以「41」為設計核心，標誌中的「4」卻顯得辨識度略為不足，乍看之下會令人覺得太抽象、或誤認為「h1」。官方的說法是希望呈現出金像女神一個全新的角度，海報中大特寫了高舉明珠的姿態，這個向右上揚起的「1」又恰巧呼應到這個感覺，另外亦有多角度女神版本的海報。除此之外，每一屆的焦點總會首先落在紅地氈之上，而是次的主色調為紅色，正是為了呼應今屆頒獎典禮「紅地氈」環節的全新盛大安排，其中一張海報以俯攝角度去捕捉參與者走過紅地氈的時刻，別具韻味。

「第40屆香港電影金像獎」主視覺設計（圖片來源：香港電影金像獎）

再看上屆的主視覺設計，以「金像四十，不惑如初」為主題，並邀請到著名美術指導張叔平來操刀，絕對是大師級的作品，張叔平曾18次獲得金像獎，是金像獎史上的紀錄保持者，同時亦14次獲得金馬獎的最佳美術指導及最佳剪接等多個獎項。更值得一提的是，原來張叔平自第2屆開始已獲得提名，所以這40年來一直與香港經歷影壇的歷史變化。有別於一般高舉明珠的姿態，這一次女神將明珠捧在心上，並巧妙地將明珠的光位變成了微笑，同時女神罕有地被勾勒出面容，展示慈祥的笑容顯出關愛。張叔平指出，這些年來香港電影雖然經歷著低潮期，同時間卻有很多新作、新導演誕生，整體設計是寓意著為影壇帶來新希望，並鼓勵大家多拍電影。

「第39屆香港電影金像獎」主視覺設計（圖片來源：香港電影金像獎）

至於第39屆的設計卻完全是另一種簡約的風格，每一屆的屆數數字都會用來大玩創意，這一年卻將之變成了圓點，39個圓點排列成5行，餘下一點的位置更見玩味，讓人很想填補上去，更期待下一屆的到來。用上極簡的圓點，相信是為了表達聚光燈的形態，將電影元素融入其中。接下來我們來看看過往香港電影金像獎出現過哪些爭議性的話題：

《殭屍先生》截圖

首個拒絕提名演員：許冠英

1985年上映的《殭屍先生》，開啟了香港殭屍電影的風潮，成功地入圍第5屆香港電影金像獎並獲得共12項提名，其中許冠英獲得最佳男配角提名，不過他隨即公開表示自己為男主角，因此而拒絕這項提名。事實上在演員名單上來看，他的確是男主角之選。

《三人世界》截圖

是候選人亦是評審：鄭裕玲

1989年的第8屆香港電影金像獎，鄭裕玲憑著電影《三人世界》獲得最佳女主角提名，不過鄭裕玲當年亦同時是獎項的評審委員，實在存在角色衝突，亦受到媒體批評。

《辣手神探》截圖

拒絕提名改變規則：梁朝偉

自從許冠英拒絕提名之後，來到1993年的第12屆香港電影金像獎，梁朝偉憑著電影《辣手神探》獲選最佳男配角提名，但梁朝偉認為自己與周潤發應該同為主角，甚至在電影中的鏡頭比他更多。或者是因為已經再次有演員因提名爭議拒絕提名，所以促使金像獎進行改革，從此之後金像獎提名主角或配角不再由組委會評選，改為根據電影出品方和導演來決定。

《臥虎藏龍》截圖

地域限制爭議：《臥虎藏龍》

2001年第20屆香港電影金像獎的最佳電影由李安執導的《臥虎藏龍》獲得，而李安本人亦獲得最佳導演。基於金像獎在設有的地域限制，僅限「香港電影」方可參選。當中參選資格中所指的「香港電影」，必須符合三項中的其中兩個條件：導演是持有香港永久性居民身份證的香港居民、出品公司中的一間是香港合法注冊公司、電影中最少有六個限定工作項目的工作人員爲香港居民。雖然《臥虎藏龍》合符資格，但事實上李安及眾多參與的成員都非香港人，普遍來說《臥虎藏龍》也甚少被定義為「香港電影」。

《春嬌救志明》劇照

出鏡數分鐘獲提名：歐鎧淳

金像獎無論是得獎或提名總會出現爭議，甚至會令人覺得有小圈子選舉之嫌。例如在2018年舉行的第37屆香港電影金像獎，當中最佳新演員其中一位候選人歐鎧淳，在電影《春嬌救志明》當中僅有數分鐘的演出，有限的對白和演技令人覺得沒有足夠說服力獲得提名資格。

《給十九歲的我》電影海報

自動參選：《給十九歲的我》

來到應屆的香港電影金像獎，其中一個焦點落在備受爭議、卻獲得最佳電影的紀錄片《給十九歲的我》。原來因為導演張婉婷拍攝手法惹來外界批評，爭議仍未明朗，製片商英華女學校在得知獲得提名時已宣布退出參選，然而香港電影金像獎協會卻指出並無退選機制，任何獲資格的電影都會自動參選。

特刊印錯名字

另一方面，今屆大會還有一個失誤發生。金像獎推出的紀念特刊書套上，竟將最佳男主角劉青雲的英文姓名寫成「Edan Lui」，還有提名最佳新演員的柳應廷的英文姓氏亦寫作「Laui」。及後香港電影金像獎協會為此致歉，並重新印製及為讀書更換正確版本之安排。