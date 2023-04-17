破掉的藝術品竟更貴？藝術家真打破框框如Banksy作品惹人深思

Banksy又有新作？很可惜，Banksy作品就如他的為人作風，來去無蹤，更少之又少地出現在街頭以外的地方。這些仿街頭藝術作是由紐約年輕藝術家Andrew Scott創作的概念藝術。如同Banksy一樣，他的作品總是充滿玩味以及突破形式的創意，給人嶄新的感覺之餘又帶著多少對現實的深刻探討，是位值得注目的新晉藝術家。



Andrew Scott上兩年才開始發表他的藝術創作，受著街頭藝術風格的啟發，他的作品有著不少塗鴉、極簡主義的街頭特色。此外，相比起傳統藝術的美學觀念，Andrew Scott的作品更著重於作品背後想表達的概念和手法。早期他的插畫就因為充滿濃濃的諷刺意味、引人駐足反思，讓人把他聯想成「另類的」Banksy。

Andrew Scott在自己的網站上表示，他的作品希望探索人類複雜的心理思維，同時在憂鬱與希望並存的現實環境裡，展現成長以及反省中的美。用色上，Andrew Scott的畫作以灰色為主要的色調，極簡的背景讓人感受現實中的殘酷與黑暗；卻又在作品主體上選擇了突出的淡紅色，為觀眾留下一絲光明和樂觀。例如在美國街頭，黑人多年受到不對等的制度歧視，Andrew Scott以黑人小孩駕駛玩具車被警察截查的荒誕來突顯現實的不公義，也希望能引發大眾的反思。

除了作品表達出的深刻感受，Andrew Scott的概念藝術亦相當別樹一格，他持續嘗試突破藝術的邊界與想像，打破近年常提及第四面牆的框架，甚至在另一個意義上真的「打破」藝術形式的框框。《Interactive Frames》系列，Andrew Scott連自己作品的畫框都變成了畫布，運用不同的物料和原素與自己原先的作品作互動式的創作，打破既有的藝術手法。作品籠中鳥只餘下空鳥籠，自由的飛鳥則悠然地凝視著觀眾的方向，恍惚更深層次地扣問我們會否才是被困的「籠中鳥」？

一般情況下，假如藝術品受損，它的價值便會大大的下跌，但《Breakthrough》系列則是破掉的藝術品賣更貴的代表。Andrew Scott用物理形式打破作品的「牆」，刻意把固定作品的玻璃打破碎，真正的呈現所繪畫的動態效果。一記揮拳、被鋤頭鋤破的外框，和被汽油彈燒焦的畫邊都是Andrew Scott的代表作。《Breakthrough》有打破的意思，亦是突破了畫作一定在畫紙上的想法，改變了的我們對藝術的既有形式，令人目不暇給。