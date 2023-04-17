《燈火闌珊》窩心動人言簡意深　充滿溫度和餘韻｜何故專欄

《燈火闌珊》，窩心動人，言簡意深，只要你喜愛香港，都會有不同的共鳴。



《燈火闌珊》由曾憲寧導演及聯合編劇，陳心遙監製，張艾嘉、任達華、周漢寧、蔡思韵主演，是香港首部以霓虹燈為主題的電影，片末除了播出當年香港霓虹燈飾全盛期的珍貴錄影片段，更逐一向霓虹燈師傅致敬，是一部充滿溫度和餘韻的電影。

《燈火闌珊》電影海報

《燈火闌珊》是香港「首部劇情電影計劃」第五屆專業組的得獎作品，除了是第19屆香港亞洲電影節的閉幕電影，更入選第35屆東京國際電影節「亞洲未來」競賽單元，而且是唯一入圍競賽單元的香港電影。本片另一殊榮，是入圍第59屆金馬獎最佳女主角（張艾嘉）和最佳視覺效果（楊敏傑），最終讓張艾嘉相隔36年後第三度被封為金馬影后。張艾嘉繼續憑本片入圍第41屆香港電影金像獎最佳女主角，周漢寧則入圍最佳新演員。

《燈火闌珊》劇照

《燈火闌珊》講述江美香（張艾嘉飾）難以接受丈夫楊燦鑣（任達華飾）已經離世，一直記着與亡夫在霓虹招牌燈下的浪漫往事，某日在家整理遺物時，發現亡夫工場的鎖匙，在那裏遇見其冒失徒弟Leo（周漢寧飾），從而知道亡夫希望重造一個已拆除的霓虹燈牌。美香唯有親手燒製霓虹光管，以完成亡夫的遺願，並且踏遍大街小巷，了解每個霓虹招牌背後的故事。然而，在她慢慢走出陰霾時，一直忽略的女兒楊彩虹（蔡思韵飾）已計劃和男朋友一起移民⋯⋯

《燈火闌珊》劇照

《燈火闌珊》配合充滿詩意的片名，是一個如何面對失去所愛的溫情故事。新銳導演曾憲寧在有限的資源下，以喪偶之痛結合本土題材，借江美香對亡夫的思念，呼應霓虹招牌在香港逐漸消失，沒有刻意的煽情，卻以真摰的感情觸動觀眾心靈。曾幾何時，香港以獨特的霓虹燈街景聞名於世，旅遊發展局更曾經以此作為推廣城市的賣點，然而，隨著社會的變遷，特別是政策上對霓虹招牌的諸多限制，令香港損失了一個重要的本土文化符號，也令這一門傳統工藝近乎沒落，既唏噓，又無奈。

《燈火闌珊》劇照

《燈火闌珊》的四位主角，分別代表了不同的香港人。楊燦鑣內斂善良、不怕蝕底，是上一代刻苦耐勞、辛勤拼搏的寫照；江美香是傳統家庭主婦，多年來在家相夫教女，在努力完成亡夫遺願同時，終於找到自己的人生方向；新生代的楊彩虹面對至親離世，啟動了自我保護機制，因此變得麻木和冷漠，選擇離開這個已不再熟悉的城市；Leo本來是個生無可戀的廢青，慶幸遇上良師楊燦鑣，從此以霓虹燈作為奮鬥目標，在不斷失敗中堅強成長。四位演員各有精彩表現，張艾嘉和任達華的演技無庸置疑，蔡思韵挑戰了一個不討好的角色，周漢寧跟兩位前輩的多場對手戲都擦出燦爛火花，是本片最大驚喜！

《燈火闌珊》劇照

《燈火闌珊》讓我們明白人類總是重複同樣的錯誤，只有在失去了才會懂得珍惜，需知道情懷和集體回憶才是最有價值，更重要是，發展與保育並非敵我矛盾，也可以同時並存，甚至互相補足，外國就有無數成功例子，值得我們好好參考和反思。

《燈火闌珊》劇照

《燈火闌珊》為香港的霓虹燈留下印記，既可以見證歷史，更是文化保育的重要材料。雖然香港不再五光十色，盛極一時的霓虹招牌已被淘汰，但只要我們選擇不忘記，心中的霓虹仍會永恆不滅，正如本片的英文片名：「A Light Never Goes Out」。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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