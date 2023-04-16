泰國藝術家Phannapast　民俗風情插畫受Gucci青睞｜亞洲藝術新星

【亞洲藝術新星100】斑斕色彩配以大量花草細節，泰國插畫家Phannapast Taychamaythakool筆下動物似是從東南亞民俗掛畫走到現代，滿眼盡是濃郁熱帶風情。其獨特畫風吸引了各大品牌注意，在2017年和Gucci合作珠寶系列童話書後，作品更是走向國際舞台。這位新銳藝術家的創作靈感到底來自哪裡？



在Phannapast Taychamaythakool作品中，動物總是生機勃勃，穿上衣物後更是帶有一種神話色彩。原來其獨特風格和她成長背景有關，Phannapast生於曼谷一個泰國華裔家庭，從小耳濡目染接觸不少民俗傳說。經過多代傳承後，其家族文化背景愈趨複雜，她表示家裡不僅供奉佛像，同樣有印度教象頭神像，而她小時候一直在天主教學校上學，藝術家本人儼然已是多樣文化集合體。

Phannapast Taychamaythakool（Phannapast Taychamaythakool Facebook）

長大後，她發掘到更多民俗傳說相關書籍和資訊，逐漸對此著迷。她在官網解釋道：「我對民俗傳說非常感興趣，我認為這些故事能讓我更了解人類、更了解生活以及不同道德觀念和文化。這也讓我在現時社會找到更清晰定位。」 後來她接觸到日本動漫和西方流行、R&B音樂，同樣對創作產生影響，逐漸形成東西交融個人風格。

她在藝術界嶄露頭角，則有賴和Gucci的一系列童話書合作，但原來她最初只打算作為粉絲向品牌致敬。當時Alessandro Michele剛被任命為Gucci創意總監，她非常喜歡品牌新系列，卻發現網上有不少人評擊，於是她以系列作為靈感創作了一幅畫並上載到社交媒體以示支持，如此她被Gucci發掘，合作推出了Le Marché des Merveilles系列童話書。

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Phannapast在作品中讓動物穿上華美時裝，每張畫作都色彩紛繁，不同角色卻是帶有強烈個人色彩。她曾提到自己曾親身體會人們之「不同」所帶來問題，希望借作品傳達大家應包容個體差異的信息。

Phannapast Taychamaythakool作品曾登上紐約時代廣場大屏幕（Phannapast Taychamaythakool FB）

繼與Gucci合作後，其作品登上了《ELLE》、《Vogue》和《L'Officiel》等時尚雜誌，更曾出現在紐約時代廣場大屏幕。除了插畫，她現時亦推出個人設計品牌，推出一系列家品和文具等產品。如對她與其作品有興趣，可以到她官網了解更多。