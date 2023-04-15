2022必讀漫畫《不用急著長大》　叫你我回味、感觸的平淡日常紀錄

【漫畫】日本文化軟實力可謂冠絕全球，單是漫畫的相關作品，當地每年便銷售約20億本單行本，一年裡更有上百部漫畫新作面世，叫人眼花繚亂。想從中找到合眼緣的心頭好，並不是件容易的事，日本不少出版社每年都會出版由業內人士精選的年度必讀漫畫，給讀者提供來年推出漫畫的專業導覽。



上年度，由Freestyle出版社出版的「THE BEST MANGA 2022 這本漫畫必讀！」中就有本與眾多大熱商業漫畫截然不同的作品登榜。《不用急著長大》是漫畫家日宇知棚花數十年紀錄自己生活而成的隨筆漫畫，他的作品沒有巧奪天工的作畫分格，更沒有高潮迭起的劇情轉折，平淡的、如實的刻劃你我之間的日常事，給予人格外清新脫俗的感覺，值得慢慢閱讀、細味。



《不用急著長大》只有平淡、如實的刻劃你我之間的日常事。（圖源：博客來；日宇知棚；鯨嶼文化）

「這本漫畫必讀！」（このマンガを読め！）是由日本出版社Freestyle推出的年度漫畫導覽書，每年都會請來各大編輯、書店職員，以及評論家等業內人士，針對過往一年發行的漫畫作品進行投票計分評選。上年度，「THE BEST MANGA 2022 這本漫畫必讀！」的頭十名當中就有不少未推出已受大眾矚目的大熱漫畫作品，例如與《SPY×FAMILY間諜家家酒》同期於少年Jump+連載的《怪獸8號》，以及由《鏈鋸人》作者藤本樹創作的短篇漫畫《驀然回首》等，然而，對比那些可預期的大作，有一本名不經傳的漫畫打入了頭十五名確實令人驚訝和好奇。

《不用急著長大》書封（圖源：博客來）

書名：不用急著長大（急がなくてもよいことを）

作者：日宇知棚（ひうち棚）

出版：鯨嶼文化



《不用急著長大》的作者日宇知棚絕對算不上是位知名漫畫家，他亦曾經表示有好些時間，其作品只是想畫給一直支持他創作的父母和跟他共同製作漫畫同人誌的好友大西真人而已。《不用急著長大》亦不是一本驚世鉅著，它只收錄了作者從2009到2021年間，每天一點一滴繪出生活隨筆。作者利用簡單的黑白線條描繪他人生裡不同時段的光陰，閱讀時就像在翻閱被遺忘在家中某處的舊相簿，不時讓我們想起相似的曾經，和相遇過的人們。故事中沒有深刻的劇情，甚至一點也不戲劇性，只有普通不過的場景、漫不經心的談話，但跟從作者從年幼的小孩慢慢成長，到成為人夫，需要照顧年邁的父母，再到成為他人的人父，正是那些既親切又如此強烈的經歷，觸動著我們。

每個人的人生充斥著很多漫畫裡平凡無奇的片刻，這同時又是我們最珍貴的回憶和經歷，逐少的拼湊成我們自身。被用作作品名的篇章〈不用急著長大〉講述作者與大女兒的一個片段，父親帶著剛剛懂得走路和說話的女兒去散步，女兒對所有的事物都帶著滿滿的好奇心，卻因為無知就連地藏菩薩也當成狗狗，讓作者哭笑不得。二人後來坐在草地上觀看人們打棒球，作者開始想像女兒長大後好不好參與什麼球隊或是俱樂部；再回過神來，看著女兒站著的身影，頓時感嘆女兒已長大得那麼快，希望她不要急著長大，保持原樣，慢慢的成長。

為人父母感受必然最深，子女急速的成長總是叫人既安慰又孤獨。日常我們難以用言語表達的情感和想法，日宇知棚則以他身邊的故事、那不經意的日子，為我們把握起來。整部漫畫連些微的戲劇高潮都沒有，卻恰到地把我們的記憶整合，讓人默默地流下回憶的淚光。