《星球大戰》幕後秘談　如何憑剪接和後期加工造就史詩級科幻特效

【藝文編按】1977年上映的《星球大戰：曙光乍現》，在當時幾乎沒有高科技電腦特效的輔助下，拍出了令人大開眼界的特技場景，更定義了科幻特技電影的水平。其中，帝國軍和反抗軍在死星（Death Star）進行的最後戰役更是那時候少見的戰機追逐戰，場面緊湊，令人津津樂道。然而，在電影剪接和後期製作上製作人其實花上不少功夫才能造就電影緊張刺激的場面。



本文摘自麥田出版的《剪接室裡的故事大師》中〈最後戰役〉一章，由曾為無數荷里活經典電影操刀剪接的奧斯卡金獎剪接師保羅．赫希（Paul Hirsch）分享他50年來從事電影剪接的辛酸秘聞。本篇講述史詩級電影《星球大戰》製作背後不為人知的幕後故事。



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隨著我們馬不停蹄地工作，必須完成最後戰爭的期限也即將屆至，然而剪接工作仍未完成。喬治（George Lucas）決定將那場戲一分為二，由我負責剪接最後的三分之一。我從路克在戰壕裡飛馳的那一段接手，那是他第三次嘗試炸毀死星。當我開始剪接時，必須先弄清楚那些黑白畫面到底代表什麼。其中有個鏡頭什麼東西都沒有，甚至沒有拍板。有人拿掉一英尺長被稱為「空白片」的導片，然後用黑色墨水潦草地寫下一連串迴圈，看起來像連續的草寫字母「e」，我猜是瑪西亞（Marcia Lucas；《星球大戰》另一位剪接師）寫的。投影時，這段畫面看起來像一個栩栩如生的污點在躍動，時間大約三分之二秒。這個關鍵鏡頭代表千年鷹號朝著攝影機直直飛來，將太陽拋在後方。

這段戲是路克的計劃被維德發現時，韓索羅正好回來救路克，我們剪入韓索羅（Han Solo）和丘巴卡（Chewbacca）在駕駛艙裡大呼「萬歲！」的畫面。瑪西亞非常喜歡這一場戲，理由從這裡可見一斑，因為路克得以死裡逃生，韓索羅也顯然並非他佯裝的貪財之徒。「如果觀眾在這個時刻沒有站起來歡呼，這部電影就失敗了！」她這句話不止說過一次。

她說得沒錯，但是我確信這一幕會成功，而且我不斷向她如此保證。當我開始弄懂那些畫面以及接下來會出現的戲時，我突然想到一個點子。身為紐約客，這是我第一次在人們必須開車上班的地方工作，某天早晨，我突然發現可以從停車場裡有哪些車分辨出誰已經在辦公室裡。如果我看到喬治心愛的雪佛蘭卡瑪洛停在停車場裡，就知道他已經抵達辦公室。在剪接路克嘗試摧毀死星的鏡頭中，我發現自己經常搞不清楚維德在哪艘太空船上。「喬治，你為什麼不讓維德的太空船看起來與其他鈦戰機不一樣呢？」我問。「這樣觀眾才能更清楚分辨他在哪一艘太空船上。」喬治接受我的提議，於是道具部門改變其中一架鈦戰機的機翼，將兩個機翼往內摺，維德因此擁有了一艘獨一無二的太空船。

書名：《縱橫好萊塢50年、操刀《星際大戰》《不可能的任務》，奧斯卡金獎剪接師的傳奇人生、永不過時的奪金法則及大導演的幕後祕辛》

作者：保羅．赫希（Paul Hirsch）

出版：麥田出版



我們很快就發現，已經沒有足夠的素材來增添最後戰爭的緊張氛圍，好讓這場戲達到令人滿意的境界。我認為我們需要更多畫面來呈現死星即將炸毀奧德蘭星球，新素材可當成一種計時器，以戲劇化的方式表達時間所剩不多。然而為了營造這種感覺，我們必須先建立一個樣本。在這部電影前段，當威爾霍夫．塔金總督命令死星摧毀奧德蘭星球時，我們先打造一段類似的畫面，那段畫面會顯示出倘若路克失敗，會發生什麼樣的後果。喬治同意這個點子，因此在重拍清單中又加了好幾個鏡頭。

我們交出最後戰爭畫面的期限就快到了，必須盡快完成這段戲。瑪西亞和我將我們各別負責的部分結合為一，她的部分比較長，我的部分是高潮戲，然後我們與喬治一同確認這場戲的畫面。我們變成一個小組，一起在Kem剪接機前工作。一開始先由我負責「駕駛」—也就是由我坐在控制台前進行修剪，喬治和瑪西亞坐在沙發上提出建議。幾個小時之後，接著換瑪西亞「駕駛」，我休息一下，並且與喬治坐在沙發上提出建議。我們三人就這樣持續工作了兩、三天，直到確定這場戲的所有畫面。喬治將這段畫面送到光影魔幻工業公司添加特效，我則回去繼續剪接其他的底片。