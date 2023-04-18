展覽｜全球首個草間彌生鹽田千春聯展　兩人重量級作品共聚一堂

【展覽/草間彌生/鹽田千春】草間彌生和鹽田千春可以說是當代藝壇最重要女將，曾分別在各大主要城市舉行個展，每次展覽能引來廣泛迴響，但兩人作品卻從未大規模共聚一堂。那麼當兩人作品並列展出，又會有什麼化學反應？



這次《(Re)Trace Kusama to Shiota》展覽是全球首個草間彌生、鹽田千春聯展，將呈現兩位標誌性創作，更是香港歷來公開最大規模的鹽田千春系列，可謂機會難得。



《(Re)Trace Kusama to Shiota》展覽（Phillips）

《(Re)Trace Kusama to Shiota》展覽（Phillips）

如果說草間彌生作品特色是密密麻麻的點，那麼鹽田千春最顯著手法便是在作品中用上大量棉線。她常以紅色、白色、和黑色線條作為作品主調，將衣服、鞋子等日常用品融入複雜構圖中，暗示著人類和物件之間聯繫。她從12歲便立志成為藝術家，但後來在學習時發現自己抗拒油畫，逐漸用毛線發展出獨特個人風格。她1994年大學畢業作品《From DNA to DNA》是她首個毛線作品，用紅色毛線包裹她身體，織出DNA螺旋結構與天花板相連，這件作品成為她跳出畫作二維空間創作之契機。

鹽田千春《生存的狀態（裙）》（Phillips）

這次展覽亮點之一《生存的狀態（裙）》便一脈相承，一襲白裙被紅線纏繞，如血管佈滿裙子表面，懸掛於方形框架內。實際上衣服也是鹽田千春常用元素，她曾形容裙子為她「第二層皮膚」。這件作品相當巨型，高260公分、寬180公分，是她首件在香港展出之超大型裙裝主題裝置。她其他較小型雕塑作品將聯同罕有畫布作品一同展出，會是香港歷來公開展出最大規模、最完整的鹽田千春作品系列。

而展覽另一亮點則是草間彌生1986年作品《六人之客》。如看過草間彌生大型回顧展，不會對她作品中象徵男性生殖器之扭曲結構陌生，將這些雕塑填滿空間是她「自我消融」一種方式，讓她對性的恐懼消失。

草間彌生1986年作品《六人之客》（Phillips）

與草間其他作品相比，這件作品更具詩意。雖然相似形狀依然包圍碗、水壺、鮮花以及鳯梨等不同物件，但就不如其他作品一樣充滿攻擊性。她將這些雕塑帶進安全、充滿女性日常生活之餐桌空間，透過作品重新取得女性話語權。

這次展覽會展出罕見大型草間彌生軟雕塑作品《幻覺之死》，她2009年所繪方形大油畫布作品《我歌頌人性》則會對應其回顧展中「我永遠的靈魂」系列畫作。兩位藝術家手法不同，所探索題材卻是互相呼應，並列觀賞別有一番意義。有興趣的讀者，不妨親自到展覽一覽兩位大師作品。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：(Re)Trace Kusama to Shiota

地點：富藝斯亞洲，香港九龍西九文化區柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓G/F

日期：即日至4月30日

