死後方成傳奇的街頭攝影大師Vivian Maier 回顧畢生檔案挖掘身世
當天才與關於天才的故事氾濫，我們開始受到更出乎意料之外、更有趣的天才吸引，喜歡看他們的才華如何洋溢得不落俗套──甚至一路低調到離開世界為止。自從 Vivian Maier（薇薇安‧邁爾）的遺物檔案於 2007 在芝加哥現蹤，這位死後方成傳奇的街頭攝影大師頓時吸引全球關注，從攝影圈到藝術界紛紛開始竭力以各種途徑探索這位不世出的奇才，而由 Thames & Hudson 出版的回顧集《Vivian Maier》則另闢蹊徑，奠基於過去從未公開的檔案與近期新出爐的科學分析結果，為 Maier 的作品開闢全新且更全面的視野。
文：moom bookshop｜圖片來源：《Vivian Maier》
Maier 於 1926 年生於紐約，成年後輾轉在家鄉和芝加哥當保母，身後令她聲名大噪的諸多影像都攝於這段期間；隱身塵世的她在生前始終沒沒無聞，直至過世後才始成為電影、展覽和書籍主角，更是公認的 20 世紀最偉大美國攝影師之一。Maier 令世界為之驚艷的作品包括超過 15 萬張照片、Super 8 和 16 mm 影片，乃至不少錄影帶及無數卷尚未沖洗的底片。長期流連在一間又一間人家裡的 Maier，選擇街頭作為她的攝影主場，同時對特色鮮明的都會建築充滿熱情，亦透過自拍無聲地探討攝影哲學，藝評人因此將她與紐約的代表性街頭攝影師如 Helen Levitt、Robert Frank、Diane Arbus 和 Joel Meyerowitz 等名家相提並論。
本書徹底回顧 Maier 的畢生檔案，精選成一輯囊括工作與生活面貌的代表作，按章節整理自拍、孩童、街頭攝影、肖像、錄像、彩色幾何形狀等主題，並收錄曾為 Maier 策展的 Anne Morin 和藝評家 Christa Blümlinger 所寫的文章，以系統化的嚴謹格式保存 Maier 歷久彌新的成就。
本書由三位作者攜手完成，Anne Morin 為西班牙馬德里的 diChroma Photography 文化管理公司總監；Christa Blümlinger 在巴黎第八大學教授電影攝製方法，專門研究紀錄片及前衛藝術；Ann Marks 則從逾 14 萬張影像中挖掘出 Maier 的身世線索，以深入的研究成果寫就 Vivian Maier 的傳記。
（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）
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