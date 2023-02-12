《First Love》八木莉可子青春寫真　如公路電影一般的人生紀錄

2016 年，14 歲的八木莉可子一出道就獲選為被稱作「新人演員登龍門」的寶礦力水得形象大使，造成一股轟動。此外，她還贏得《Seventeen》雜誌舉辦的「ミスセブンティーン 2016 (miss seventeen 2016) 」成為該雜誌專屬模特兒。近期她也持續拓展演員的活動，陸續推出出演的作品，是未來十分令人期待的超新星。

文：moom bookshop｜圖片來源：《八木莉可子写真集 Pitter-Patter》



《八木莉可子写真集 Pitter-Patter》（圖片來源： https://moom.cat/l/LPNpQE）

《八木莉可子写真集 Pitter-Patter》（圖片來源： https://moom.cat/l/LPNpQE）

本書是八木莉可子 17 歲到 20 歲，約三年半時間裡的影像紀錄。攝影擔當是 23 歲即活躍於《GINZA》與《POPEYE》等著名雜誌，以「カロリーメイト（CalorieMate）」廣告為起點，從事諸多藝術創作的年輕攝影師石田真澄。

2018 年 12 月，在一次的雜誌拍攝時相遇，開啟了八木與石田的緣分。自然而然產生共鳴的兩人私下裡有著深厚的友誼，忙碌的工作之餘也會抽出時間一起拍照。從八木的故鄉滋賀，接著是電視劇的拍攝地北海道、開始新生活的東京，再到晴朗的成人式典禮⋯⋯兩人的攝影舞台不停的變換，宛如一部公路電影。

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在只有兩個人的親暱時光裡，八木向石田展示了自己真實的一面。她們之間有著特別的交流方式，八木用表情訴說、傳遞訊息；石田透過鏡頭接收、回應。兩人共同經歷了從十幾歲邁向二十歲的那段短暫虛幻卻抱持著希望的時期，石田細膩的觀察著八木搖曳的複雜情緒與心境變化，通過照片捕捉了八木莉可子心中的那道光。

二十歲，進入成年人的行列，邁向未來的八木莉可子。

這本 250 頁，有著超長篇幅的攝影集，乘載了她所有煩惱、痛苦、悲傷、相遇、離別和歡樂的時刻。

pitter-patter（腳步聲狀聲詞）

啪拉啪拉⋯⋯啪嗒啪嗒⋯⋯撲通撲通⋯⋯

翻開書頁時，彷彿能聽到那份緊張與不安，伴隨而來的急速心跳與奔向未來的腳步聲。

《八木莉可子写真集 Pitter-Patter》（圖片來源： https://moom.cat/l/LPNpQE）

「這本攝影集呈現的不是工作中的我，而是在日常裡那個卸掉防備的我。這就是為什麼會有『哇！怎麼是這個表情啦！』之類的感嘆。那些我覺得『看起來真可愛！』的照片反而沒有被採用（笑）。大致上就是這樣，可以說是在非常自然的狀態下被拍下來的那種感覺？

但是多虧石田像是有魔力加持的觀景窗，讓那個平淡無奇的我也能有很棒的照片呢，嗯不對，應該說是超級棒的照片！！！自己這樣說好像有點羞恥，總之石田真的非常會擷取畫面呢（笑）。希望你們也會喜歡這本攝影集。」────八木莉可子

《八木莉可子写真集 Pitter-Patter》（圖片來源： https://moom.cat/l/LPNpQE）

「和八木邊聊天邊思考這本攝影集的時光真的非常快樂，同時我也反思了自己這三年間的變化。這讓我再次意識到，如果是自己一個人，就會很難注意到自身的變化。

當她看著我拍的照片，說出『我好像更喜歡自己了。』的時候我真的好開心。這本攝影集獻給一起說了好多話、經歷了好多事情的八木。希望能有很多人跟我們一起分享這分喜悅。」──石田真澄

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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