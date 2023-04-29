由《Fake news》到 《Fence》　編劇野木亞紀子成長之路｜湯禎兆

一不留神，屈指一算，原來編劇野木亞紀子已休息了三年之久，上一次的日劇《ＭＩＵ４０４》已是２０年的作品，此所以今季看到《Fence》的播出，不禁來得特別興奮雀躍。

文：湯禎兆｜原題：《由Fake news到 Fence》



《Fence》劇照

當看到介紹，知道此乃「沖繩回歸五十周年」的紀念作之一，再加上內容涉及美軍強姦犯、沖繩土地運用以及混血兒的身份認同等問題，就明白又是一次野木挑戰沉重社會議題素材的嘗試。其實她此傾向早有種子萌芽，如果印象化地推衍，某程度而言她正在重踏一次坂元裕二的成長之路。坂元早期憑《同級生》及《東京愛情故事》打出名堂，受益於柴門文暢銷原著的「助攻」而一舉成名，後來踏進轉型階段，一口氣打造出《ＭＯＴＨＥＲ》、《儘管如此也要活下去》及《ＷＯＭＡＮ》等社會劇名作，成功再上層樓。野木同樣憑《飛翔公關室》及《圖書館戰爭》嶄露頭角，也是拜有川浩的原作所賜；當然鎖成天下的乃為人所共知的《月薪嬌妻》。可是她同樣不甘受制，於是不斷向不同類型挑戰，社會性素材的嘗試早有《Fake news》的前科，今次可算是脈絡系列下的進一步拓展。

把《Fake news》與《Fence》看成脈絡相承，絕非隨意編織。兩者均以記者為主角（前者是由北川景子飾演東雲樹，後者是松岡茉優飾演小松綺繪），《Fake news》以採訪網路上熱門的「綠蟲烏龍麵事件」為焦點，過程中發現事件真假混糅，弱者及受害人的身份也不斷游移，且同時也牽及不同社會議題如外籍黑市勞工及黑心企業運作等。到了《Fence》，主角為調查一宗混血兒報稱被美軍強姦的案件出發，瞬即發現原來案中有案，報案人也非被強姦的本人，同樣真假糾纏及思考挑戰權力的挑戰。兩作的方向甚有牽連，當然目前《Fence》仍在播放中，且看之後野木怎樣再推陳出新下去。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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