重啟人生｜帶著歷世記憶重生一定更好嗎？｜還是日本｜湯禎兆專欄

凡事都有終局，《重啟人生》也不例外。表面上好像不斷營造首尾呼應的情節，再加上大團圓的收場，好容易令大家心滿意足就完事，但那真的是回歸基本步嗎？受美奈子的啟發，回到原來的人生就是最好的選擇？一旦仔細看一點，就會發覺一切似是而非，美奈子的襯衣也改變了；甚至回頭一想，麻美看到的幼稚園老師也變成了真理呢！嚴格來說，麻美走下去的是她未體驗的零度人生，即真里於第八集提及她第一次人生中的麻美，往後的發展也是朝真里及自己口中的理想版發展下去（好友沒有去世，同時四人組一起進未來科幻版的老人院）。

文：湯禎兆｜原題：《重啟人生》的輪迴觀下（６）



《重啟人生》最後一世，麻美看到的幼稚園老師也變成了真理（《重啟人生》劇照）

那真的有相同的人生嗎？笨蛋節奏帶出的正念，當然並非佛家的真正要旨（超脫輪迴，拯救眾生），但一直強調的好人好事思維及行事方式，恰好以心想事成來作為嘉許回報——麻美由可以投胎為人，到成功救回好友，再如願一起度餘生，乃至下一世成為生於故地的生物，無一不是以一步一正念的堅持而「達陣」。

《重啟人生》四人組一起進未來科幻版的老人院（《重啟人生》劇照）

那就是我們輪迴修煉的通俗普及版演繹說明，唯一不同的是她們帶著歷世記憶來修煉，但那一定更好嗎？我不敢妄言——曉得愈多，其實壓力也愈大。我們輕輕鬆鬆看著她們穿越五、六世，但每一笑聲背後都深藏淚痕。日劇煞有介事的正念闡述，不少都來得廉價及俗套，但一旦遇上笨蛋節奏級數的高手，大家登時又佩服得五體投地。

２０２３由此開展，無限感恩。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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