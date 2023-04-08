石川慶《那個男人》挪用了日影經典《砂之器》套路？｜湯禎兆專欄

《那個男人》的焦點，其實徹頭徹尾在導演石川慶身上，只要你有看過導演處女作《愚行錄》（１７），大抵很難嗅不出以上氣息。

文：湯禎兆｜原題：石川慶的黑白追尋



不少人指出《那個男人》挪用了日影經典《砂之器》（７４）的套路：被歧視的弱勢社群只不過由麻瘋病者轉為殺人犯，當中另插入在日朝鮮人的映襯，而且矛頭也直指在下一代身上，從而去探討歧視定見的無遠弗屆及超時空性。只不過松本清張的關懷始終在社會批評上，物語針對的是隱身的沉默施虐者，也即是你你我我同屬的共犯結構。而石川慶一向鍾情的反而是人性黑白的曖昧，即表與裏的差異，其實由《愚行錄》以來可謂一直不變，何況兩者同樣由妻夫木聰飾演主角呢！

愚行錄：《愚行錄》劇本來自懸疑小說界的魔術師，貫井德郎的同名作品，曾經是第135屆的直木賞候補作品。（宣傳圖片）

只不過我看石川慶的電影，也一直抱存主題明確，細節存疑的印象。早在《愚行錄》中，滿島光飾演的弱女子光子，竟然可以殺死田向一家四口，乃至她疏忽照顧女兒致營養不良而死，已頗為匪夷所思。《那個男人》中在日朝鮮人被歧視陰影的存而不錄，以及城戶太太香織（真木陽子）輕易把與情夫聯絡的電話放下等等，都一定程度影響觀賞的趣味。

《那個男人》劇照

岔開一筆，電影中谷口大祐的真身太賀，故事中是溫泉名店的二代次子，在爭奪繼承權中落敗而選擇交換身份，最終隱身於茫茫人海之中。好了，電影在日本上畫之際（２２年１１月上映），太賀主演的日劇《日本風格》同時在播放中（２２年１０至１２月），他飾演的哲郎正是溫泉旅館的第三代，因老爸號稱入院且病入膏肓，所以匆忙由東京趕回老家去爭逐話事人的地位。那也是另一段小趣味插曲來。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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