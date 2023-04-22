不少日影女主角職業為的士司機　都是為了致敬經典？｜湯禎兆專欄

不知大家最近有沒有留意，好像近來不少日影的女主角均以的士司機為職業，而現實中此乃絕對冷門的選擇。由成為話題焦點的《初戀》中的野口（滿島光）到《回到戀愛終結時》的葉（伊藤莎莉），都是計程車司機——當然兩者的旨趣絕非走職場劇的路線，背後的因由又是甚麼呢？

文：湯禎兆｜題目：女計程車司機



《First Love 初戀》旺太郎

事實上，身邊也有不少友人，對《初戀》感到難以投入的設定，就是野口的計程車司機身上。不過對日劇迷而言，大抵當中含蓄的致敬安排，更令人感到銘心。野口母親由小泉今日子飾演，而她的日劇代表作之一《曼克頓愛情故事》（０３）出演赤羽，正是以她作為計程車司機的身份，把所有在曼克頓咖啡店出沒的人物連結起來的主軸，羅馬字拼音為Ａ的她，正是展開戀愛人物關係圖的起動契機。滿島光作為移花接木的隔代異世女兒，除了秉承了小泉今日子的獨立自主個性外，更重要是以計程車作為感情關係的線索——濱田岳對她的單戀，以及與佐藤健重遇都是沿此而發。

至於《回到戀愛終結時》的葉，文本中固然擺明車馬向９１年《地球之夜》（Night on Earth）中的雲露娜華特致敬。當然，內裏有大量回溯愛情甜蜜的片段在內，但關鍵的一幕始終仍是在車廂內分手的一場——由安排慶生到毅然分手，一段短短的車程已把轉接渾然彰顯，而那正是日影中女計程車司機的貫徹正色——自主自決，主宰人生。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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