烈子參政、海達啃老見家長　《衝吧烈子》題材日益沉重？｜湯禎兆

《衝吧烈子》去到第五季，想不到仍能迭創驚喜，只不過題材取向，明顯有益發沉重的傾向，令人好像在看日本現實社會的沉淪記一樣！

文：湯禎兆｜原題：沉重的烈子



第四季海達辭職後，正式與烈子成為戀人。想不到一向正直認真的海達，竟然沉迷網遊，且課金至不能自拔的程度，終於成了網吧難民。但也正由為此，令他這個「不成器」的富二代，對社會的貧富懸殊有更真切的體會。想不到他父親就是國會議員，而烈子在不知不覺間，竟然踏上了競選議員之路，而對手正是海達弟弟次郎！

《衝吧烈子》劇照（youtube截圖）

當中最深刻的對倒安排，我認為就是兩場「見家長」的場面——烈子拜訪議員官邸，激起海達父親十造的老人政治論大爆發，最終當然不歡而散，而取態也不過以金錢代替親情去封海達嘴巴作結。反過來當海達登門到烈子家，儘管如實地捕捉了烈子父親未認可作為無業遊民的海達現狀（全家福不把海達拍入框內），但兩代人畢竟能夠坦率交流心聲，那才是更關鍵的要素。由代際對立出發，第五季焦點其實一直日本社會不同持分者的互不理解上，各自對生活以外的世界失去期盼乃至想像的動力——動畫以烈子的落敗，但海達的網吧好友阿屍復常作結，那才是最美好樂觀的憧憬式結局。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

【湯禎兆其他文章：《聽我的電波吧》真人版 由二階堂富美演出更合適？】

【湯禎兆其他文章：由《Fake news》到 《Fence》 編劇野木亞紀子成長之路】