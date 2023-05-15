收藏名畫新玩法！　Lady Gaga御用紋身師進駐荷蘭林布蘭博物館

【Lady Gaga/ 紋身/名畫/林布蘭/博物館/Rembrandt】逛完博物館不少人會選擇購買周邊商品作為紀念，你又有沒有想過可以「永久收藏」名畫？荷蘭林布蘭博物館最近宣布與曾為Lady Gaga、Kurt Cobain等人紋身的著名紋身師Henk Schiffmacher團隊合作，在下月於博物館內開設Pop-up工作室，為遊人留下名畫永久標記。



林布蘭原畫（rijksmuseum.nl）

眾所周知，林布蘭作品價值不菲，普通人要買下畫作幾乎不可能，那麼紋身似乎便是變相擁有名作好機會。這項計劃名為「窮人的林布蘭」（The Poor Man’s Rembrandt），主理紋身師Henk Schiffmacher如此解釋名稱來源：「曾經有位老紋身師稱紋身作『窮人的林布蘭』，紋身是比名畫更實惠的藝術品，但同時其中執行和挑選功夫都不會比畫作少。」他表示紋身和林布蘭畫作在工藝上有異曲同工之處，林布蘭不少作品是先在銅板上進行針刻，再注入墨水轉印而成。換成今時今日紋身，皮膚就變成了承載藝術品的那塊銅板。

Henk Schiffmacher在紋身界廣為人知，曾經為Lady Gaga、Kurt Cobain和Adam Levin等人紋身，更曾在巴黎和多倫多等地博物館開設個人展覽。這次他的團隊設計了一系列林布蘭相關圖案，包括林布蘭自畫像、版畫作品中不同人物以及建築，參與者還可以選擇紋上博物館建築外型或是林布蘭個人簽名，每個紋身收費100至250歐元（即約850至2130港元）。

「窮人的林布蘭」是林布蘭博物館駐場藝術家計劃第一彈，博物館人員表示希望邀請不同荷蘭藝術家前來這個大師曾經生活工作過的地方進行創作，同時希望能吸引新一代年輕人參觀。計劃將於6月19日至25日舉行，為期一週，目前幾乎完全爆滿，但屆時紋身過程將被直播，有興趣讀者可以留意官方資訊。