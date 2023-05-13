看「吃播」竟有助節食減肥？研究表示原理為以毒攻毒形成龐大文化

近年，網絡流行著一種觀看他人吃東西的「吃播」文化，這個由韓國帶起的熱潮自從在社交媒體和YouTube瘋傳以後，就如雨後春荀般引來全球仿傚。不少分析人士認為，觀眾一邊觀看直播主享用美食佳餚，一邊透過留言進行實時互動，為觀眾帶來一種莫名治癒的滿足感，並在全球間形成一個龐大的次文化。



此外，最近一項研究更發現這類「吃播」影片不但能夠為人提供幸福感，更可能有節食減肥的功能。假如你正打算節食減肥，不妨嘗試下這個以毒攻毒的「望梅止渴減肥法」吧！



觀看他人吃飯的「吃播」文化在全球間形成一個龐大的次文化。（圖源：Tasty Hoon 테이스티훈 Youtube截圖）

吃播（mukbang）一詞是由韓文「進食」（meogneun）和「廣播」（bang song）組合而成，最早起源於2010年韓國網站AfreecaTV，人們把準備食材到享用食物的整個過程拍成影片或串流直播，並與觀眾透過直播留言進行實時互動。相信不少喜歡「吃播」人士都鍾情於夜闌人靜的深夜觀看他人吃著你心愛又不能至的美食，又或是當你倍感寂寞之時打開影片與你共進晚餐。然而，假如你正為控制自己對美食的欲望躊躇，忍受節食減肥的飢餓時刻，「吃播」影片絕對是你的禁忌；稍有不慎未能抵擋誘惑，便很容易前功盡廢，後侮莫及。

不過，最近一項相關研究的發現，竟然得出違反我們直覺的結論。學術期刊 Journal of Public Policy & Marketing就人們消費垃圾食物的行為發表了驚人的研究結果。研究指出，人會因為收看垃圾食物的廣告或片段而減少對垃圾食物的欲望。這是由於我們的大腦僅僅通過想像便能夠得到與真實體驗一樣的神經反應。當人享用食物時，食物會激活我們的大腦神經，從而產生讓人飽足和愉快的情緒。而單單我們想像自己執行某些動作，已能夠激活與真實相乎的大腦神經；換句話說，亦即「看了真的可以當做了」。

例如著名的Rubber-Hand Illusion實驗便印證了我們的大腦非常容易受騙。根據實驗，大腦功能正常的受試者其中一隻手會被放置在他們肉眼不能見的位置，繼而安排一隻橡膠手置於受試者面前，示意取代他們的手。接續下來，實驗將對橡膠手進行連串的觸摸和按壓，並給予假手一下突如其來的重擊；結果幾乎所有受試者都把假手連繫成自己的手，當看到手被重擊時完全激活了與疼痛一樣的神經反應，說明了我們的大腦僅通過想像就能達一致的效果。

這次研究把理論應用至消費垃圾食物，並獲得了相同的答案。當我們看到垃圾食物誘人的廣告，並想像自己正享用相同的食品，假象可能會導致我們錯誤回憶曾吃過所展示食物的記憶。隨後，因大腦以為我們的身體已經吃過該食物，便會發出令人飽足的感受，令我們對垃圾食物緊接的需求和欲望下降。儘管研究結果針對的是有意節食的減肥人士，他們可能出於減肥失敗的罪疚感而在觀看垃圾食物影片後減低欲望。但方向顯然說明了像收看「吃播」他人大吃「邪惡食物」的影片，不僅能治癒心情，至少在一段時間內甚至可以止肚餓。

因此，倘若正在減肥的你因為節食而煩惱，不妨考慮一下這個「望梅止渴減肥法」，多看垃圾食物影像廣告，或收看「吃播」主枱上鴻門盛宴的震撼場面，來讓你渡過難耐煎熬的漫漫長夜。