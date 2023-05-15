巴黎聖母院將完成復修　火災竟助解身世之謎？曾是世上最先進建築

2019年，擁有八百多年歷史的巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）不幸發生大火，火勢蔓延整座教堂，尖塔和木製屋頂幾乎完全燒毀坍塌。最終，這座印證人類文明的重要歷史建築，經過眾人多番努力下得以保存，並進入漫長而的重建修復過程。



塞翁失馬，焉知非福，由於聖母院受到結構性的損壞，考古學家和科學家在翻修的過程中得以在非破壞的情況下對建築進行深入研究，更獲得了前所未有的重大發現，大大拓展了我們對巴黎聖母院，以及中世紀建築的認知。



每年吸引數千萬遊客慕名而來的巴黎聖母院經過無數旅客多年的踐踏，早已出現失修和破損。有見及此，聖母院也開展了為期十年的翻新工程，期望可以保存這座法國建築。可惜，維修期間卻因為電線短路，或是工人留下的煙頭諷刺地令建築陷入火海，差點就把整棟富有歷史文化意義的瑰寶完全燒毀。

聖母院的重建之路絕不容易，然而教堂卻又真的受到神明庇佑般克服重重困難，甚至為建築師帶來意想不到的收穫。憑藉遊戲《刺客教條：大革命》早年對聖母院進行過詳細的3D掃描，建築師能夠參照遊戲中的教堂模型完整地還原聖母院的外觀。此外，因著聖母院各處受到不同程度的損毀而需要大規模翻新，修復人員和考古學家無意間發現大批埋藏在教堂地下的歷史文物，豐富了我們對聖母院昔日面貌的了解。

建築師能夠參照遊戲《刺客教條：大革命》中的教堂模型完整地還原聖母院的外觀。（圖源：Assassins Creed Unity截圖）

消失的屏風部分

從前，由於聖母院歷史悠久又相當脆弱，以至考古學家和科學家們一直都無法對教堂底下的收藏和內部結構進行探索與考察；這次意外則促使我們能夠對聖母院作一次深入研究。修復初期，考古學家已在聖母院的中殿位置發現保存良好的彩繪雕塑和「已丟失」的教堂屏風部分。這個建於1230 年的柵欄，是早年用於分隔會眾和神職人員跟合唱團而設；部分屏風一直都無法尋回，只有少部分被移至羅浮宮展出，萬萬沒想到失落的屏風原來一直藏於教堂之下。

封藏五百年的神秘石棺

正當眾學者都對聖母院的新發現大感興奮，考古學家又從教堂地下出土令人更為震撼的鉛製石棺。兩具鉛石棺被發現埋在聖母院一米深的地方，儘管保存狀況不佳，但仍可確定兩人身份為不同年代的精英人物。一位可能是14至15世紀的年輕騎士，這位強壯的英雄當時應曾立偉大功績，才能葬於聖母院內。另一位則是聖母院18世紀初的著名大祭司Antoine de la Porte，石棺上的碑文清楚標示了這位大祭司的名字與其他資訊；任內他曾捐贈大筆資金重整巴黎聖母院合唱團，又委託製作數件現在仍存於羅浮宮展出的藝術品，是當時具有相當影響力的貴族階級。

首座以鐵建成哥德式大教堂

鐵一直被用作建築材料，以在興建過程中把石頭和木材固定。然而，真正令一眾研究人員驚訝的原因在於聖母院使用金屬興建的年份。整棟教堂的牆壁、石柱和看台都由大大小小的鐵釘固定，學者曾以為這是十九世紀後期聖母院有紀錄的翻修工程所留下的結構。但是，科學家拆出鐵釘並以放射性碳的檢測年份後，發現鐵釘竟然是原始建築的一部分，可追溯至教堂落成的 1163 年。這表明了巴黎聖母院是首座廣泛使用鐵建成的哥德式大教堂，更是當時世界上最先進的建築，完全革新了我們對聖母院的認知和想像。

隨著科學家們繼續探索這座巴黎標誌性的教堂，相信更多不為人知的有趣發現將在不久未來面世。