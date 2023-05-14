雇用500位演員喬裝平民　美軍模擬的伊拉克阿富汗村落是怎樣的？

本書《The Pretend Villages（冒牌村莊）》以鏡頭記錄了美軍為了兵推與戰術訓練，在各處美軍基地中打造的模擬伊拉克與阿富汗村落。這些模擬村莊散見於路易斯安那州、北卡羅萊納州的森林深處，以及加州幅員廣大的死亡谷沙漠之中，它們被用作軍人們前往真實戰場前的中繼站，在這裡軍官與步兵們會碰上一些「文化角色扮演者」──通常雇用來自阿富汗或伊拉克的移民。

文：moom bookshop｜圖片來源：《The Pretend Villages》



《The Pretend Villages（冒牌村莊）》（圖片來源：https://moom.cat/l/6gWIxq）

《The Pretend Villages（冒牌村莊）》（圖片來源：https://moom.cat/l/6gWIxq）

在位於路易斯安那州的一片廣袤林地，有座名為「塔拉沙」(Talatha) 的模擬村莊。為了舉辦實境演習，美國軍方在那裡雇用了 500 位演員喬裝戰區平民，外加 250 位阿拉伯語講者，4000 名步兵依據部隊等級輪番上陣。這是一個訓練文化敏感度勝於用武的環境，演習將配合步兵、軍官們的言行舉動，機動式調整測驗，一點政治不正確的談吐，將可能害同排士兵招致突襲。各式各樣的情境演練，將檢驗步兵及軍官的舉止是否核可。

《The Pretend Villages（冒牌村莊）》（圖片來源：https://moom.cat/l/6gWIxq）

「先生，你們拘禁無辜人民，並且凌虐他們。為什麼你們的官兵要這樣對待我們？」一位村民用阿拉伯語問道。「我們的生活在海珊統治下很難過，但在你們佔領以後甚至更糟糕，我只想知道你們還會在這裡多久？」

軍官深吸一口氣，答道：「我們就像塔拉沙的人民一樣，希望所有人能獲得自由。」

《The Pretend Villages（冒牌村莊）》（圖片來源：https://moom.cat/l/6gWIxq）

為期約三週半的實境演習，包涵雇用演員在內，每次平均花費九百萬美元，而為了盡量擬真，演習幕後的腳本寫手投入心力融入戰區實際發生過的部落和種族衝突，因此假使當地發生了衝突，36 小時後將會看到相似情境在這裡上演。「我們似乎在製作一部高度複雜、故事線盤根錯節、所費不貲的電影。」一名腳本寫手這樣註解。

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美國攝影師 Christopher Sims，現居北卡羅萊納州，其諸多攝影計畫關注及探索當今的戰爭議題，身任美國杜克大學（Duke University）紀實研究中心大學教育主任，以及 Sanford 公共政策學院之訪問助理教授。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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