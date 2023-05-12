五月精彩展覽盤點！細看畢加索稀有玻璃畫、《重慶森林》經典道具

【展覽/畢加索/電影/港產片/攝影/烏克蘭/雕塑】來到五月，不少藝術文化活動全面展開，除了下週將舉行之Affordable Art Fair, 還有不少藝術展覽匯聚名家作品。觀眾不僅可以近距離欣賞畢加索罕見玻璃畫像和法國著名攝影大師馬克·呂布黑白照片，還能仔細觀察經典電影《重慶森林》和《滿城盡帶黃金甲》使用道具，可謂豐富多彩。有興趣的讀者，不妨到訪編輯部嚴選5個展覽，為日常生活染上一絲藝術色彩。



《巴勃羅・畢加索：玻璃畫像》（法國五月網站）

巴勃羅・畢加索：玻璃畫像

香港大學美術博物館

5月18日至8月27日



如果要讓編輯選出本月最不能錯過的展覽，那必然是《巴勃羅・畢加索：玻璃畫像》。今年適逢畢加索逝世五十周年，展覽將帶來一系畢加索親自挑選、與羅傑・馬萊伯・納瓦爾工作室合作創作一系列玻璃光影裝置作品，精湛手藝令人驚歎。

這些玻璃畫被稱為「gemmail」，是法文詞彙「琺瑯彩料（émail）」和「寶石（gemme）」組成詞彙，通過組合、層疊和黏貼彩色玻璃片，將畢加索著名畫作轉化為玻璃畫。畢加索對玻璃畫工匠精巧組裝和搭配讚嘆不已，稱之為「一種新藝術的誕生」，他也親自探索這種媒介可能性。

展覽中多件作品以畢加索家人為題，例如其畫家同伴兼情人多拉・瑪爾早期肖像《Femme assise》（坐著的女人）。另一件作品《Portrait of Marie-Therese Walter》（瑪麗・特蕾絲・沃爾特的肖像），主角則是畢加索法國模特兒情人，她誕下了畢加索第一個女兒。另外，還有描繪畢加索妻子歐嘉和長子之《Mere et Enfant》（母親和孩子）。

是次展覽是畢加索較少人熟悉玻璃畫創作，均來自私人收藏，相信下次再齊集這些作品並不算易事。

《無中生有》展覽海報

無中生有 － 香港電影美術及服裝造型展

香港文化博物館 一樓 專題展覽館一至二

即日至9月4日



上世紀香港電影發展蓬勃，創造了許多經典作品，成為香港流行文化重要組成部分。要拍攝一部好電影，美術及服裝造型指導在構成電影視覺形象方面功不可沒。

這次展覽通過一系列經典服飾造型、道具、場景設計、手稿圖、行業用具、影片及重構工作間等展品，呈現美術及服裝造型在電影創作上功能和重要性，並記錄香港電影美術行業發展。相信觀眾可以留下深刻印象之展品不少，例如《重慶森林》中林青霞走私女郎造型，原本這個角色被設計成一位華麗女明星，後來才被改為走私女郎。此外，展覽還展出了有邵氏標誌的資料冊，內裡載有六十年代邵氏製片廠多部古裝電影佈景設計圖，包括《西廂記》（1965）中大雄寶殿和《江湖奇俠》（1965）中藏經閣等。展品之多不能盡錄，對於喜愛香港電影之讀者來說，這個展覽絕對值得一看。

馬克呂布作品（f22攝影空間Facebook）

馬克．呂布：從法國到中國的浮光掠影

f22 攝影空間（香港半島酒店）

5月18日至7月31日



在法國攝影界中，著名攝影記者馬克·吕布（Marc Riboud）無疑佔據重要一席之地。他於1923年出生於里昂，完成學業後曾在工廠擔任機械工程師，隨後決定以攝影作為終身事業。他是傳奇馬格蘭攝影通訊社（Magnum Photos）其中一員，作品曾多次刊登於著名雜誌。

他足跡遍布世界各地，從1957年開始，便是當時極少數第一批前往中國的攝影師之一，其後多次回訪。他因詳盡報導東方而聞名，以其敏銳觀察力和柔和視角捕捉生活中每個細節，拍下無數傑出作品，留下了中國重要歷史輪廓。

+ 2

WITHSTAND - Ukraine Photos by Pakkin Leung (梁柏堅)

Galerie artellex 九龍長沙灣長義街 2-4 號新昌工業大廈2/F 204A室 (大廈入口在長順街)

即日至5月19日 (逢星期一休息)



接下來同樣要介紹攝影展，展覽將展出攝影師梁柏堅早前在烏克蘭拍攝之珍貴記錄。自去年2月底，俄羅斯開始全面入侵烏克蘭，梁柏堅其後兩度前往烏克蘭。他先是前往烏克蘭與波蘭邊疆地區，拍攝各逃難人士及救援機構必經之處。後來也前往首都基輔，用鏡頭見證烏克蘭人民在困難中如何堅強地生活下去。

《馬修·羅奈 傾覆之墓》（貝浩登藝廊）

馬修·羅奈 傾覆之墓

貝浩登藝廊

即日至6月10日



最後介紹展覽則是雕塑家馬修·羅奈的首次個展「傾覆之墓」（The Tombs Are Upset），將展出他精心雕刻六件多色椴木雕塑。展覽名稱來自一組超過三米半、橫置於展台上之作品，涵蓋一系列組件，均以抽象且具生物形態元件貫穿，彷彿組件互相交談。

+ 3

這次展覽作品都來自藝術家對死亡反思，以及對世界末日之研究。他以雕塑暗示身體生長過程，與各種科技產品最終如何干預真實。藝術家曾參與全球多個藝術展覽，並在2016年在休斯頓和邁阿密舉辦過個展。