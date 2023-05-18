中國史｜考究清代雍正奪嫡之謎　被傳謀父弒兄登基怒著書錄申冤

【藝文編按】常言道，現實往往比小說影集更加戲劇性。中國帝制統治時代源遠流長，王朝中皇位繼承的紛爭總是喋喋不休。即便是出了名睿智賢能的清代皇帝康熙，亦因儲位之爭被弄得焦頭爛額，甚至傳出晚年被皇太子奪權而未能善終。



本文摘自麥田出版《正說「九王奪嫡」》中〈康熙帝去世的那一天〉一章。由清史專家鄭小悠等基於學理分析與真實史料，全面解析康熙晚年的奪嫡之爭過中的矛盾糾葛與種種疑點。皇四子胤禛憑著什麼攏絡之術讓他成功登上權力顛峰，成為後人皆知的雍正帝？



《正說「九王奪嫡」》由清史專家鄭小悠全面解析康熙晚年的奪嫡之爭過程。（圖源：gettyimages）

奪嫡諸王的情況各自交代完畢後，兩個最棘手的問題擺在我們面前：康熙到底將誰確立為繼承人？康熙到底是用什麼形式確定繼承人的？

對於這兩個問題，各方說法不一，我們先來看看反方。雍正帝即位後，火速清理反對派核心成員，三四年之內，八阿哥、九阿哥、十阿哥、十四阿哥諸皇子都失去人身自由。雍正四年，八阿哥允禩、九阿哥允禟於數日之內先後死於囚禁之所，他們身邊的太監、侍從等均被發配廣西煙瘴之地。在發配路上，這些人向沿途百姓傳播宮廷祕聞，從失敗者的角度講述雍正帝如何先弒父奪位，再屠戮兄弟。

清世宗憲皇帝朝服全身像。（圖源：wiki; Royal Academy of Arts）

關於康熙之死，曾靜聽到的版本是這樣的：聖祖皇帝要傳位給允禵，病重時，下令將允禵從甘肅召回，但聖旨被隆科多隱匿；聖祖駕崩時，隆科多矯詔立當今的雍正皇帝為帝。曾靜案爆發後，湖南、廣西等地督撫又再次尋訪，發現流言的版本還有很多，比如：「聖祖原本要傳位十四阿哥，今上皇帝將十改為于，就變成傳位四阿哥了。」「聖祖皇帝在暢春園病重，今上皇帝給聖祖進了一碗（毒）蔘湯，聖祖皇帝就駕崩了。」「今上即位，將允禵召回囚禁，太后盛怒，撞柱而死。」事實上，這些言論自雍正即位後，就沒有斷過，只是此前多在京畿地區傳播，隨著落敗諸皇子的太監、侍從被發配，才流傳到大江南北，甚至僻遠山鄉的。直到現在，送毒蔘湯、改十為于，都是清宮小說、影視劇喜聞樂見的重要素材，想必讀者、觀眾都久有耳聞了。

對於反對派這樣的說法，雍正皇帝本人當然不予承認，一概斥之為誹謗詆毀。從當時的宮廷生活、諭旨寫法來看，毒蔘湯、改十為于，可操作性不強，但很適合民間傳播，所以影響深遠。那麼在「聖祖升遐之日」，究竟發生了什麼事呢？因為當事人的範圍極小，又涉及宮闈最高機密，所以外人獲取信息的管道除了皇帝自己的說法，就是小道消息，幾乎不可能有客觀明白的第三方記述。小道消息中飽含失敗者的怨憤和民眾口口相傳的戲劇化色彩，難免失真。那麼皇帝的說法呢？如果皇帝自己的說法純粹以官方公告的形式出現，一以貫之、鐵板一塊，當然也沒什麼看頭。但幸好，雍正皇帝是個好辯的話嘮，他不能接受任何對自己即位合法性的質疑，也不願意使用強行封口這樣簡單粗暴的手段一禁了之。於是，在和反對者的論戰中，他一次又一次提到那一天的情形，又因為時間間隔較長，針對的人、事側重點有所不同，而難免言多語失，前後對不上茬。這正是後世研究者在原始史料被銷毀、篡改的情況下，發現漏洞的最好機會。

書名：正說「九王奪嫡」：清史專家重述康熙朝最驚心動魄的皇位爭奪戰，獨到拆解雍正奪取上位的重重疑點

作者：鄭小悠、橘玄雅、夏天

出版：麥田出版



雍正帝第一次系統講述康熙去世當天的事情是在雍正六年十一月，當時曾靜案發，岳鍾琪把所謂的「十大罪狀」──謀父、逼母、弒兄、屠弟、貪財、好殺、酗酒、淫色、誅忠、任佞，一股腦奏報上來，雍正皇帝怒不可遏，寫下長篇大論的諭旨，針對「十大罪狀」逐一反駁，這篇諭旨後來被收入《大義覺迷錄》中。其中「謀父」一條，當然是針對康熙駕崩時的情勢而言，是以雍正帝辯白說：

康熙六十一年十一月冬至之前，朕奉皇考之命代祀南郊。時皇考聖躬不豫，靜攝於暢春園。朕請侍奉左右，皇考以南郊大典，應於齋所虔誠齋戒，朕遵旨於齋所致齋。至十三日，皇考召朕於齋所，朕未至暢春園之先，皇考命誠親王允祉、淳親王允祐、阿其那、塞思黑、允、公允祹、怡親王允祥、原任理藩院尚書隆科多至御榻前，諭曰：「皇四子人品貴重，深肖朕躬，必能克承大統，著繼朕即皇帝位。」是時，惟恆親王允祺以冬至命往孝東陵行禮，未在京師。莊親王允祿、果親王允禮、貝勒允禑、貝子允禕，俱在寢宮外祗候。及朕馳至問安，皇考告以症候日增之故，朕含淚勸慰。其夜戌時，龍馭上賓。朕哀慟號呼，實不欲生。隆科多乃述皇考遺詔，朕聞之驚慟，昏仆於地。誠郡王等向朕叩首，勸朕節哀，朕始強起辦理大事。此當日之情形，朕之諸兄弟及宮人、內侍，與內廷行走之大小臣工所共知共見者。夫以朕兄弟之中如阿其那、塞思黑等久蓄邪謀、希冀儲位，當茲授受之際，伊等若非親承皇考付朕鴻基之遺詔，安肯貼無一語，俯首臣伏於朕之前乎？

雍正帝所著的《大義覺迷錄》。（圖源：國立故宮博物院）

除了這篇「謀父辯」外，清朝官修的逐日記錄一朝大事的康熙、雍正兩朝《實錄》，也不可避免地涉及對「聖祖升遐之日」的敘述問題。我們先來看康熙《實錄》的記載：

甲午（十三日）丑刻，上疾大漸，命趣召皇四子胤禛於齋所，諭令速至。南郊祀典著派公吳爾占恭代。寅刻，召皇三子誠親王允祉、皇七子淳郡王允祐、皇八子貝勒允禩、皇九子貝子允禟、皇十子敦郡王允、皇十二子貝子允祹、皇十三子胤祥、理藩院尚書隆科多至御榻前。諭曰：「皇四子胤禛人品貴重，深肖朕躬，必能克承大統，著繼朕登基，即皇帝位。」皇四子胤禛聞召馳至。巳刻，趨進寢宮。上告以病勢日臻之故。是日，皇四子胤禛三次進見問安。戌刻，上崩於寢宮。