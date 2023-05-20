咒術迴戰｜社畜代言人七海建人為何深得人心？｜還是日本｜湯禎兆

《咒術迴戰》電視動畫第二季終於落實在今年七月啟播，宣傳片亦已上網，看得人荷爾蒙飆升。第二季包括《懷玉・玉折篇》和《澀谷事變篇》，雖然有看漫畫的讀者已知悉劇情，但仍難掩期待之情。我的心情更複雜，就是自己最喜歡的角色七海建人（娜娜明），將會在此季喪命退場。

文：湯禎兆｜原題：穿越兩界的七海建人



七海建人（《咒術迴戰》劇照）

七海建人雖然只是配角身份，但其金句王及社畜代言人（「勞動是狗屎」）的地位，一直令他深得粉絲團的愛戴。最初在指導虎杖時，淡淡然似輕實重的一句：「枕邊掉落的頭髮變多了，喜歡吃的鹹點麵包從便利商店消失了，這些小小的絕望堆砌起來，才會讓人長大」，委實令人入耳難忘！

不過我更鍾情的，其實是他穿越兩界的作用。嚴格來說，廣受歡迎的動漫如《鬼滅之刃》及《進撃的巨人》等，物語其實均以異世界為中心；《咒術迴戰》當中七海建人的存在，正好成為異世界與現世界兩端的橋樑，把現實讀者的心靈緊縛，也成為切入異世界的同感共情入口端倪。

（《咒術迴戰》官網圖片）

更重要的是，我覺得七海也是所有網宅的陰影掌門人。上班族及社畜認同七海自不待言，但遁逃至網遊電玩的宅宅，無論曾否有七海的職場地獄體驗，同樣深明沉浸於異世界的倫理——那不再一定是帶來無比樂趣的虛飾，更深一層是別無去路，人間處處是無間地獄的投影觀照。不一定是好的抉擇，只不過其他更爛而已。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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