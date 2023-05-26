《餐桌上的戰爭》將60年歷史金碧酒家變成「情景劇場」｜何故專欄

2023年5月23日，「回憶中的香港味道」金碧懷舊菜＋讀劇夜宴，順利完成！非常感恩、感動和感謝！



圖片來源：筆者

這次夜宴的重點，是「戲劇＋飲食＋互動」的三大元素，我將接近60年歷史的金碧酒家變成「情景劇場」，讓超過100名參與者擁有不一樣的沉浸式體驗！

圖片來源：筆者（Dennis 攝）

開席前，大家一起食住花生睇讀劇！這夜讀劇演出的故事《餐桌上的戰爭》，是今年七月書展即將出版的《回憶中的香港味道》卷二裡，其中一個以金碧酒家為背景的短篇故事，希望為現場觀眾帶來視覺、聽覺、甚至味覺的衝擊！

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一直以來，在香港發展舞台劇的最大困難，是缺乏合適的演出場地，我的故事多數以飲食文化為主題，不少更是發生在食店裡，故此不斷思考以食店作為演出場地的可能性。早在創作《打邊爐》小說時，已打算在火鍋店內演出其中一個故事，嘗試讓觀眾不只是安坐於座位上，而是在跟演員的互動中，變成「打住邊爐睇舞台劇」的「參與者」，可惜因為種種原因而未能成事。想不到《回憶中的香港味道》卻可以讓我夢想成真，必須感謝金碧酒家第二代揸fit人兼大廚強哥阮振強的鼎力支持！

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《餐桌上的戰爭》以一家四口為主角，父親打算在充滿回憶的金碧酒家，設宴款待即將回港的長輩，四人為了選擇喜歡的懷舊菜式，竟然先而口角，繼而大動干戈，只因他們對飲食的愛好可謂南轅北轍！父親以味道為先，母親卻要求食得健康！姐姐奉行「手機先食」，弟弟卻渴求特別菜式！最後到底如何收科？

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是次讀劇演出，感謝四位主演的支持，他們都是大有來頭！飾演父親的是資深配音員黃文偉，他的代表作包括在動畫《SLUM DUNK》聲演宮田良田；飾演姐姐的是模特兒兼網紅秦楚瀅（娜美），近作包括ViuTV原創劇集《和解在後》；飾演弟弟的是劇團「低級巨星」聯合總監潘浩鵬，近作《漂流家書》獲提名第14屆香港小劇場獎「最佳劇本」；飾演母親的是已升任監製的資深舞台劇演員歐陽嘉燕，近作包括《重慶大慶的非洲雄獅》。資深舞台劇演員邱萬城負責旁白和舞台指示，並且協助抽獎環節，他最近在票房突破四千萬的《正義迴廊》大放異彩，這晚也成為了集郵對象。

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這夜呼應劇情的懷舊菜式，包括：酥炸蟹拑、錦滷雲吞、杏汁白肺湯、魚腸蒸蛋、蠔豉生菜包、豉汁蒸蟠龍鱔、八寶鴨和金華玉樹雞，尾單是窩蛋牛肉飯，糖水則是南瓜西米露。各款菜式的材料和典故，在讀劇時都已詳盡介紹，參與者除了可以品嚐美食，更可以溫故知新，加深對香港飲食文化的了解，這正是《回憶中的香港味道》小說系列的創作緣起。

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這夜非常熱鬧，大家都飲飽食醉，盡興而歸。在讀劇時段，黃文偉和潘浩鵬兩位主演，都短暫離開了座位，跟參與者互動，一起炒熱氣氛。壓軸高潮的大抽獎，獎品除了休閒新派中菜館「聚聚」的現金券，還有余均益辣椒醬、廖孖記腐乳、李派林喼汁、李錦記舊裝蠔油、以及金龜嘜萬里脆花生，這些都是「回憶中的香港味道」，呼應小說卷二的劇情同時，重點是文化傳承。

圖片來源：筆者（Dennis 攝）

感謝四位主演的傾力演出，感謝Dennis的專業相片，感謝Eamond從旁協助，感謝邱萬城仗義相助，感謝強哥粉墨登場！當然，最重要是感謝各位「購票入場」、甚至包枱支持的參與者！

補充一句，這夜秦楚瀅雖然是帶傷演出，但依然表現出色，惟妙惟肖，掌聲鼓勵！

再補充一句，7月13日和14日，我將會在金碧酒家舉行兩場升級版的懷舊菜＋讀劇夜宴，兩晚的菜單和劇本不同，期望為大家帶來煥然一新的體驗！詳情隨後公佈，大家請密切留意。

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（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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