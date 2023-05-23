「新宇宙機器人」為合體而合體？特攝片和機械人源於原子彈的恐懼

撰文：何國龍
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【日本文化】日本的特攝片以及眾多以機械人為主題的動畫、電影都深入民心，在今時今日如日中天的美式英雄片之前，這些上世紀的機械人、大怪獸、超人才是我們心目中的頭號英雄。

另一方面，庵野秀明自1995年推出的《新世紀福音戰士》以來，已成為重要的日本動畫師，直到2016年再推出特攝電影《正宗哥斯拉》、《新・超人力霸王》等，慢慢組織出令人期待萬分的「新日本英雄宇宙」，不過近日所推出的「新宇宙機器人」卻令人哭笑不得，將哥斯拉、超人、幪面超人、初號機「無縫融合」，合體成為240mm高的機器人，索價23,100日元（約1,307港元），可以虜獲有多少忠心粉絲的支持？

到底「新宇宙機器人」是否為合體而合體？同時，為何日本人對於合體如此情有獨鍾？

S.J.H.U.PROJECT 新宇宙機器人

雖然「新宇宙機器人」合體得有點不倫不類，但多少也勾起了男生們的合體魂，總之能夠合體就是吸引。大家有沒有想過這些特攝片及合體機械人是起源自何時？它們的始祖其實是為人所熟知的小飛俠阿童木，其背後的意義殊不簡單。阿童木這個名字源於英文「Atom」，這個角色誕生於50年代，是日本漫畫界一代宗師手塚治虫的首部長篇連載作品，並於60年代開始製作成為黑白動畫，共播出了193集。這個時期的日本發生了甚麼事？原來是二戰之後，日本希望發展原子能／核能發電，不過由於日本為二戰的戰敗國，而戰敗的主因正正是原子彈。所以日本人根深蒂固地討厭「原子」，這個時候體現出文化的影響力，自從阿童木這個角色出現之後，成為了和平使用原子能的宣傳大使，甚至在故事中是拯救人類的英雄，結果大受歡迎，成為了首個席捲全國的機械人英雄，日本政府亦順利地於1966年建成首座商用核電站。

小飛俠阿童木（網上圖片）

不過，凡事總有兩面，雖然此時日本民眾對於原子、核能的確有了不同的想法，但對於其威脅的恐懼卻從來不減，特別是經歷了1954年美軍在比基尼環礁海域試爆氫彈，當中因為錯估了威力令到一艘日本漁船「第五福龍丸」暴露在輻射落塵，其中一位船員更死於急性輻射綜合症，被視為首個死於氫彈的受害者，日本人對於核能的恐懼再次浮現，甚至流竄不息。一位經歷過二戰的特攝片導演本多豬四郎深有感受，以此為靈感創作出著名大怪獸系列《哥斯拉》，哥斯拉正是因為核試驗所被喚醒的史前生物，並且以核能為食、噴出有如原子彈般的死光，正是對於原子彈的影射。雖然最初哥斯拉是因恐懼而生，但慢慢發展下去，人們還是需要一個英雄去穩定民心，哥斯拉亦有幫助人類對抗其他邪惡生物，實在難為正邪定分界。

《哥斯拉》（1954年）電影海報

說過大怪獸的起源，又怎少得體型巨大如戰艦般的超級機械人。與阿童木近乎同期推出的元祖超級機械人《鐵人28號》，是橫山光輝於1956年開始連載的日本漫畫作品，故事設於太平洋戰爭末期，為解決日軍士兵不足的問題而研發出巨型機械人鐵人28號，不過機械人未完成戰爭已經結束，直到當初研發者之一的金田博士的兒子偶然得到鐵人28號的操控器⋯⋯與哥斯拉的設定差不多，最初的鐵人28號是戰爭機器的邪惡設定，後來才變成好人陣營的一員。至於其巨大的體型其實是一個象徵性的意象，代表巨大的破壞力、巨大的影響、巨大的陰影等，但無獨有偶地，當初轟炸日本的兩顆原子彈名為「Little boy」和「Fat man」，是不是與阿童木及鐵人28號的外型很相符？

《鐵人28號》

在追求巨大的道路是沒有盡頭的，比人更大、比城市更大、比地球更大、那麼宇宙呢？當觀眾對於巨大化的熱切追求開始面臨邊界值，日本的機械人動畫開始尋求一條嶄新的道路：變型合體。1972年，《幪面超人》之父石之森章太郎的徒弟永井豪決定要獨當一面，在構思新題材時，一次他在等塞車時見到有人將機車開進貨車裡，於是忽發奇想，如果把貨車換成機械人會怎樣？於是創作出《鐵甲萬能俠》系列，後來再以《鐵甲萬能俠》為基礎，加上變型合體的元素再創作出《三一萬能俠》，顧名思義即是三合一，亦被視為變型合體機械人的始祖。不過由於是初試牛刀，所以合體的階段即使在動畫中能夠呈現，在現實中也難以重現，對於動畫玩具密不可分的商業角度面臨挑戰，所以後來陸續出場的合體機械人作品，也盡量要滿足這一點。憑著以上作品開天闢地，於90年代更多的具有代表性的作品陸續出現，如《勇者王》、《高達》、《新世紀福音戰士》等，編織出一個個陪伴成長的童年浪漫。

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