Andy Warhol終被美國最高法院裁定侵權　一文看多年官非來龍去脈

【Andy Warhol/官司/版權/Prince】近來最受藝術界關注官司大概便是Andy Warhol與著名攝影師Lynn Goldmith版權案件,美國最高法院上週裁定Andy Warhol基金會敗訴,指Andy Warhol基於歌手Prince照片創作的作品構成侵權。兩方糾纏六年官司終於落幕,那麼這單官司為何廣受矚目?來龍去脈又是如何?



「橘色Prince」(Orange Prince)(The Andy Warhol Museum, Pittsburgh; Founding Collection, Contribution The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.)