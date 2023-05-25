從前到現在: 頒獎禮、樂評、音樂推介｜歌曲心頭好｜林綸詩專欄

《勁歌金曲》結束，除了節目本身，也掛念以前的季選及頒獎禮。近年大台們只捧自己要捧的人——雖然這個一向存在亦無可厚非，所以民憤主要來自被捧者有否實力。鏡頭一轉，林峰當年被人笑的亞太區最及歡迎男歌手，回頭看其實他幾跳得，起碼沒有喘氣，邊動邊唱，不同年代大家的接受能力大概都有分歧。早幾年四大天王黎明和郭富城都復出live，我細聽才發現黎明其實把聲幾夠底子，郭富城真係舞步好、唱歌穩，以前明明講到張學友是唯一實力派一樣，呀，其實劉德華唱功幾穩定的，且台風很好。不同世代有不同的標準，升高了還是降低了，就真的永遠拗唔完。

文：林綸詩｜題:從前到現在: 頒獎禮、樂評、音樂推介



《新城勁爆頒獎禮2022》全晚共頒發63個獎項。（葉志明攝）

說回頒獎禮，現在的情況是，一邊看一邊長輩都會問，唔知乜水。我向來雖然也是偏愛並支持本土樂壇，但唱功加台風（加頒獎禮音響配套），客觀上整個package實在難敵上世紀的頒獎禮。還未計不同的唱片公司和電視台和主辧方和轉播方無數瓜葛，不關音樂事的標準充斥著，實在是沒辦法，最後真的只能當騷來看，對得獎名單不用太認真，一場遊戲而已。

香港樂評選2022提名宣傳圖（香港樂評選官網）

之所以由樂評人組成、完全無償參與的香港樂評選有其意義，一少了利益瓜葛，二是不分主流另類地下雜項類型。2022的香港樂評選剛出爐，名單如下:

香港樂評年度男歌手: 黃衍仁 【折墮忘形】【窄路微塵】

香港樂評年度女歌手: 衛 蘭 【DAUGHTER】

香港樂評年度樂團: 海島小輪

香港樂評年度新單位: RAM CHEUNG 張景揚



香港樂評年度歌曲: SERRINI《樹木真美》FRANKIE YIP

香港樂評年度旋律: 吳林峰《我也難過的》 （吳林峰 謝芊彤）

香港樂評年度歌詞: 林 夕《某種老朋友》 （林家謙）



香港樂評年度編曲: III & HANZ《雷公》 （III 陳健安）

香港樂評年度唱片: 黃衍仁【折墮忘形】



以上得獎者絕對不輸從前的大明星，亦甚具時代意義，詳情可看: http://www.hkmc2.com/2022winners/

就算換了時代，換了形式，換了口味，都應該有好的音樂介紹的！

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

