《光們》以劇場獨有元素為概念　提煉出強烈風格的演出｜何故專欄

撰文：何故
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《光們》，iStage藝術總監劉浩翔全新編導作品，構思有趣，手法獨特，舞台設計有心思，為觀眾帶來耳目一新的劇場體驗。

《光們》宣傳海報

《光們》是iStage「元・塑劇場」系列第二部作品，劉浩翔繼續以劇場獨有的「元素」作為概念，加以提煉再「塑造」出強烈表演風格的演出。此系列首部作品《冇CUE用》以劇場獨有職位執行舞台監督（Deputy Stage Manager）為創作靈感，今次《光們》就以燈光為靈感源泉，透個八個不同的故事，將人物、關係和生活串連在一起。

《光們》劇照（圖片來源：iStage）

《光們》沒有既定場景，也沒有線性敘述，全劇分為八場，由八種不同的舞台燈光效果，引發出八個關於我們日常生活的故事。第一場【顏色】（Colour）是由三元色組合出多種顏色的序幕；第二場【側光燈】（Side Light）是從少在燈區外旁觀的「隱身人」如何覺醒；第三場【追光燈】（Follow Spot）是探討兩位Youtuber為求Follower可以去到幾盡？第四場【特寫燈】（Special）是一對糾纏不清的情侶如何尋找著最深刻的愛情；第五場【電腦燈】（Moving Light）是一段以AI創作劇本的瘋狂小插曲；第六場【煙】（Smoke）是兒子對已故父親的思念；第七場【影子】（Shadow）是一對活在過往陰影下的移民夫婦，互相認為對方患上腦退化症，到底誰是誰非？第八場【燈滅】（Black Out）是在黑暗中為全劇作出總結。

《光們》劇照（圖片來源：iStage）

《光們》由周家輝、鄭至芝、張佩德、張志敏和李兆峰主演，周家輝和身兼監製的張志敏，分別在第二場和第六場都有獨腳戲。周家輝在第二場的「隱身人」很生活化，本應很有發揮空間，卻略嫌太長，遲遲未入戲肉，建議將劇情縮細一半，或是改為倒敘法，最理想是將這場往後移，相比之下，他在第七場飾演的移民夫更精彩，簡直是判若兩人！張志敏在第六場飾演的兒子真摯感人，他由抽煙講到煲蠟和打邊爐，非常有共鳴！張佩德和李兆峰在第三場的Youtuber造型可以更浮誇，劇情也可以更峰迴路轉，現時略嫌一切都在意料之內。鄭至芝在第四場和第七場，分別飾演感情路上兜兜轉轉的女子和悉心照顧丈夫的移民妻，兩個角色都令人留下深刻印象。然而，本劇真正的主角，其實是舞台上的「光們」。

《光們》劇照（圖片來源：iStage）

《光們》是繼《冇CUE用》之後，劉浩翔與燈光設計師蕭健邦再次攜手合作，他倆解構光、影、空間與觀眾之間的關係，嘗試以燈光去講故事，顛覆了一般的舞台演出。第一場的顏色不斷變化，對比第八場的台上漆黑一片，可算是匠心獨運。第二場「隱身人」遊走於燈區內外，第三場兩名Youtuber「追光而活」，第六場在燈光下的輕煙，以及第七場一對夫婦內心的「陰影」，效果都很不錯！個人最愛完全沒有對白的第四場，台上燈光的變化，代表了千言萬語，第五場末段三盞射燈突然粉墨登場，彷彿暗示AI將會反客為主，這兩場都很有意思。

《光們》劇照（圖片來源：iStage）

《光們》的主題是在「靜待燈亮的瞬間」前，必須勇於嘗試，在黑暗中互相扶持，例如在小巴上為其他不敢開口的乘客叫一聲「唔該！有落」。既然燈光也可以作為一套舞台劇的「主角」，一切都有可能！

《光們》他日重演時，誠意建議更改劇名！英文劇名「Black Out」還可以，中文劇名實在可圈可點，個人認為《靜待燈亮的瞬間》更合適，也更有詩意。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

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