日本藝術家細緻巧手雕出24節氣　和紙結合當季動植物極具生命力

撰文：梁嘉欣
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【日本/和紙/紙雕/24節氣】在古代農業社會，大家依靠二十四節氣來劃分時間，指導農業生產和生活，像是今年立夏在五月初，隨後溫度明顯升高、雷雨增多，標誌著炎夏即將到來。雖然現在大家要知道天氣狀況，只需要輕輕點開手機程式，但對於不少人來說，這仍然是傳統文化重要一部分。

日本藝術家大橋忍就用一雙巧手，融合當季不同花草和動物元素，創作出一系列精緻二十四節氣紙雕系列。

二十四節氣在平安時代引入日本，稱為「二十四節気（にじゅうしせっき）」。日本人會在二十四節氣到來時舉行相應節慶活動，譬如他們會在夏至後農曆6月30舉行「夏越祓（なごしのはらえ）」祭神儀式，也會慶祝冬至。而對日本紙雕藝術家大橋忍來說，紀念二十四節氣的最好方式，便是以和紙設計出獨特作品。

大橋忍從學生時期開始以紙雕進行創作，她透露是因為自己不擅長繪畫，便使用透過雕刻劃紙和手染和紙來表達創作。她通常會在黑色畫紙上小心刻出底稿，再從不同顏色和紙取出合適部分，為作品填上色彩。不少部件極為細微，可能是裝點框架的彩色一點、或是動物小小紅色眼球，全靠藝術家慢慢雕刻，需要高度專注和耐心。

作品多融入和節氣相關植物和動物圖案，譬如「夏至」是滿目花卉、「立秋」則是以落葉表達，讓作品充滿生命力。當這些作品在戶外出現，陽光透過紙雕間隙照射，十足彩繪玻璃。

除了二十四節氣以外，大橋忍也常以文學作為靈感創作，雕刻出日文平假名和漢字，更曾和台灣網遊「還願」合作，創作出一系列中文紙雕作品。以和紙這種脆弱材質創作，讓這些文字更添一層細膩。

大橋忍曾推出不少紙雕教程，也常在社交媒體更新作品，有興趣的讀者，不妨到她官方網站Instagram了解更多。

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