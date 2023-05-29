《小島．餘香》充滿詩意　對這片土地的一次反思和致敬｜何故專欄

《小島．餘香》蛻變自潘Sir潘惠森的舊作《小島芸香》，在看似漫不經心的對白中，有不少精煉金句，在看似淡然的起承轉合中，充滿詩意和餘韻。



《小島．餘香》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《小島．餘香》講述一男一女在小島邂逅。男子以小島為偶然的中轉站，女子卻以小島為永恆的根據地。他要忘掉時間，她想留住記憶；他想離開，她要留下。小島相聚，散發餘香，重點是在看不清未來時，可以留下多少珍貴的回憶？

《小島．餘香》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《小島．餘香》由方俊杰、劉守正和邱廷輝聯合導演，演員也分為三組，分別是麥靜雯和歐陽駿（※組）、張紫琪和陳健豪（○組）、以及王曉怡和蔡溥泰（◇組），他們分別飾演蘇青和蔣平。三個組合，令人難以取捨，起初個人首選經驗豐富的王曉怡，但看過張紫琪在《2月14》的演出後對她很有興趣，而對較為陌生的麥靜雯（曾誤會是郭靜雯）亦有點好奇。結果，竟然在誤打誤撞下，觀看了「六人合奏版」。

《小島．餘香》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《小島．餘香》的「六人合奏版」，二人版的六位演員同台演出，三個「蘇青」加兩個「蔣平」加一個「韓三」（蘇青一直等待的男人），不只是一次過滿足三個願望，而是為觀眾帶來一種嶄新的體驗。這個破天荒的「六人合奏版」，讓《小島．餘香》得以昇華。除了出色的編導演，黃譜誠的音樂，以及趙婉妏的舞台佈景和服裝設計，交織出一種彷彿置身於偏遠小島上的孤獨感覺，個人非常喜歡。

《小島．餘香》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《小島．餘香》前身《小島芸香》於1994年首演，雖然迄今已近30年，也不會覺得過時，反而更有種複雜的親切感。《小島．餘香》表面上是面對「去」或「留」的抉擇，實際上卻是有關「等待」的討論。蘇青一直在小島上「等待」韓三，究竟是否值得？到底有何意義？抑或「等待」只是一個象徵？借用潘Sir在場刊「藝術總監的話」，《小島．餘香》「不只是訴說人際關係中的幽暗與明媚，亦是我們對這片土地的一次反思和致敬」。

《小島．餘香》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《小島．餘香》的場刊很有趣，也很有心思，除了一般的劇情、演員和工作人員介紹，還附有以「每人心中的小島」為標題的四篇「劇場文學」，由四位劇場人談《小島．餘香》，包括：曾演出《小島芸香》的陳淑儀、曾導演兼演出《小島芸香》的陳麗珠、上海戲劇學院博士生黃銳爍、以及遊走於內地和香港的創作人喻汀芷，讓大家可以從多角度了解《小島．餘香》的前世今生，也加深了對潘Sir的了解，「香港話劇團文學部」應記一功。

《小島．餘香》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《小島．餘香》的場刊裡，個人至愛由P.4開始的，名為「我們的話（不是設計台詞）」的「《小島．餘香》第一次建組會議實錄」，潘Sir請三位導演及六位演員吃餃子，希望「坦率地、毫無保留地談一談」，這段橫跨四頁的精彩對話，充滿了戲劇性，可算是《小島．餘香》的番外篇，重點是很有「潘惠森Style」，特別是潘Sir自嘲「市場部同事仍在統計《兩刃相交》完show之後，觀眾席中有多少場櫈被割」，建議應該找機會演出，以「榮辱與共」為主題的《小島．餘香》「十人合力吃餃子版」。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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