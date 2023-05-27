由《五個相撲的少年》到《相撲聖域》　令人唏噓日本現況｜湯禎兆

兩個對壘的娛樂平台，正分頭上映兩齣關於相撲的作品，並列觀之，真的有恍若隔世的感覺。

文：湯禎兆｜原題：由《五個相撲的少年》到《相撲聖域》



９２年的《五個相撲的少年》劇照（資料圖片）

９２年的《五個相撲的少年》，不少日影迷應印象深刻，當年在灣仔影藝上映票房凌厲，與此同時在日本也令導演周防正行冒出頭來，更由此而衍生出一系列日式運動輕喜劇的影視作品，後來還有以男子水上芭蕾為題材的《五個撲水的少年》，儼然成為一時流行風尚。

2022《五個相撲的少年》海報（資料圖片）

三十年後，同以相撲界為範疇，曲調來了一百八十度大轉向。過去的輕鬆幽默諧趣風格蕩然無存，換上的是業界黑幕、男女平權失敗、孩童疑似弒母弟等沉重得更人不忍卒睹的內容。鏡頭由充滿浪漫青春氣息的陽光調子，改為拳拳到肉不見血不收手的激化畫面（主角小瀨在場上更被對手靜內打飛耳朵）——先不談好看與否，只不過回頭一想，那大抵真的不無時代對照的意義來。

是的，今時今日的日本，連傳媒也報道在大久保公園附近出現大量年輕少女「企街」攬客，那顯然是以前不可能想像的景況。事實上，《相撲聖域》刻劃的悲情也不限於相撲界別，新聞界的諉過於人推卸責任，乃至地方社區的末落崩壞等等——小瀨及靜內的故鄉，即九州的門司及北海道的羅臼，我都曾到訪，看到劇中的蕭條氣息，也不禁令人唏噓！

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

【湯禎兆其他文章：咒術迴戰｜社畜代言人七海建人為何深得人心？】

【湯禎兆其他文章：烈子參政、海達啃老見家長 《衝吧烈子》題材日益沉重？】