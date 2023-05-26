韓國畫家Moonassi超現實作品　虛空中勾勒佛教禪意｜亞洲藝術新星

【韓國/藝術/佛教/Moonassi】語言總是存在界限，當腦海被無以名狀想法和情緒佔據，要靠什麼排解？韓國藝術家Moonassi通過勾勒無表情人物，嘗試觸碰腦中灰色地帶。Moonassi曾多次替紐約時報作畫，亦創作過唱片封面，不變的是作品黑白灰色調和獨有內斂韻味。藝術家為何選擇這種風格，又是什麼促使他作畫？



Moonassi作品（Moonassi IG）

藝術家本名金大現（김대현），在2008年開始創作一系列名為「Moonassi」之畫作，同時以此作為自己藝名。 Moonassi（무나씨）名稱中「Moona무나」是「無我」之意，後半「ssi씨」則是韓語常用名稱後續，他解釋名稱來源：「當人們叫我『Moonassi』，就好像向著沒有身份的人喊話。」他希望將自我藏在畫作背後，通過畫作和觀眾見面。當自我清空，畫作便能無限容納。

Moonassi（무나씨）（Moonassi官網）

Moonassi作品（Moonassi官網）

藝術家大學時修讀東方畫，專研東亞藝術史，東方美學與哲學發展和佛教有著密切聯繫，這段經歷深深影響Moonassi創作，佛教教義中「空」後來成為貫穿他創作的主題。其作品中人物線條簡潔，表情不悲不喜保持中性，穿著沒有特點，猶如佛像永遠在沉思。

Moonassi作品（Moonassi官網）

他相信將人物情緒隱藏後，觀眾便不能簡單地判斷作品中某個場景是好是壞。他表示自己並沒有希望畫作向觀眾傳達特定信息，而是希望觀眾能在與作品面對面時發現自己內心投射之物，從中獲得意義，認為藝術家應當創作一面好鏡子讓人們自我對照。

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Moonassi畫作有一種難以複製沉靜氣氛，這也成為他創作特點之一。他每天記錄自己一閃而過想法，及後再仔細端詳，混亂思緒從點連成線，再化為韓紙上水墨筆觸。他透露其實大部分作品都是在他悲傷、生氣、孤獨或感覺丟臉時，為了排解鬱悶心情而畫，在劃線、塗黑過程中，糾纏腦中的無形想法會漸漸消失。

Moonassi《紐約時報》委託作品（Moonassi官網）

Moonassi曾多次受《紐約時報》等不同知名報刊雜誌委託創作，亦設計過不同書籍和唱片封面，2018年曾來香港舉行個展。若是對他作品有興趣，不妨到他官方網站和Instagram了解更多。