猫と喫茶店｜攝影師帶你走進可愛貓咪喫茶店　活招牌多是流浪貓？

撰文：moom bookshop
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《猫と喫茶店》不只要帶你走入可可愛愛、浪浪漫漫的貓咪喫茶店，還要讓你將這些店的資訊通通加入行程中！
文：moom bookshop｜圖片來源：関由香《猫と喫茶店》

関由香《猫と喫茶店》（圖片來源：https://moom.cat/l/UcYqFB）
関由香《猫と喫茶店》（圖片來源：https://moom.cat/l/UcYqFB）

什麼是喫茶店？喫茶店就是日本的咖啡店或咖啡館，也常以珈琲店、カフェ（café）、コーヒーショップ（coffee shop）等稱呼之，店內裝潢以棕色系居多，營造出溫暖沈靜的氛圍，現在看來多半令人感到濃濃的懷舊感。或許這份令人感到歲月靜好的氛圍自然而然地吸引了貓咪們的到來，《猫と喫茶店》中的貓咪大多是流浪貓，牠們被好心的店主收養後成了活招牌，為店內帶來了愉快的氛圍以及絡繹不絕的人潮，也吸引了攝影師関由香的目光，讓我們得以透過鏡頭一窺各具特色的日本喫茶店及形形色色的店貓。

関由香《猫と喫茶店》（圖片來源：https://moom.cat/l/UcYqFB）
関由香《猫と喫茶店》（圖片來源：https://moom.cat/l/UcYqFB）

小心！享用美食與咖啡時，別忘了這些天生的獵食者可能在注視著你，雖然牠們大多只是想聞聞味道而已。

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攝影師関由香 1975 年生於日本長野縣，2001 年起以接案攝影師之身份開始活動。主要拍攝溫馨可愛又幽默的貓咪日常生活而引發關注，作品多刊載於網路、雜誌及各類寵物用品廣告。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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