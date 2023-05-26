藝壇巨擘丁衍庸半生回憶說　亂離中開創全港首個藝術系｜開卷樂

丁衍庸，是說起香港中文大學藝術系不得不提的名字。1956年丁衍庸應時任新亞書院校長錢穆的邀請，與陳士文合作籌備藝術專修科。丁衍庸教授的科目包括水彩、油畫、花鳥、中國繪畫史等。直到1963年這學科隨新亞書院併入中文大學，成為香港首個視覺藝術學系。



2022年，香港大學美術博物館舉辦了紀念丁衍庸誕辰120周年的展覽，丁衍庸的學生徐志宇協助籌備之餘，更將多年搜集得來的資料結集成書。2023年，《丁衍庸的後半生》一書出版，讓大眾重新認識這位近代藝壇巨擘。



文：香港電台開卷樂｜原題：《丁衍庸的後半生》－ 新亞藝術系的開山祖師



《丁衍庸的後半生》以「圖傳」方式出版，圖片為主文字為輔，書中有超過600幀圖片，其中約百餘幅更有丁先生之面貌身影。丁衍庸藝術成就非凡，學生都稱他「丁公」。丁公生於1902年，1921年考入東京美術學校修讀西洋畫，留日數年學有所成，即任立達學園畫部教授，又在上海藝術大學教授西洋畫，甚至是第一屆全國美術展覽會西畫部審查委員。審查委員即是西畫的把關者，當時中西文化交流頻繁，可見年輕的丁衍庸已在藝壇舉足輕重。

《丁衍庸的後半生》書封。（圖片由開卷樂提供）

丁公上半生曾任廣東省立藝術專科學校的校長，又參與巴黎藝術展，但由於政局變化，丁公被迫南下來港。徐志宇形容，1949年是丁衍庸人生的分水嶺，他原以為在香港只作短暫逗留，卻沒想到在最後竟在此度過他的下半生。丁公的藝術道路在香港並不順利，一代畫壇大師，最初在港只能擔任中學美術老師。徐志宇更形容丁公被官方藝壇邊緣化，未獲邀參與香港早期的藝術家展覽。

丁衍庸先生。（圖源：WikiArt）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。



節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



1956年，當時的新亞書院的校長錢穆計劃創辦藝術科，只是當時仍未有經費。在「手空空、無一物」的情況下，錢穆囑託留學巴黎回港的陳士文物色教學人才，「陳士文曾說，他第一個想到的人選是丁衍庸先生，他說丁先生『甚麼課都能教，甚麼畫都能畫……他真是一位多才多藝的全材。』」丁公便在陳士文的邀請下，加入新亞。《丁衍庸的後半生》一書中記述，「藝術專修科最初的經費是獨立於新亞書院，由丁、陳兩位自負盈虧，兩位還要自己出資聘請其他老師……當時素描課用的石膏像也是丁公借出來的。」丁公對新亞藝術系創立貢獻甚大，桃李滿門，有不少學生更成為日後的美術系教授，香港中文大學前藝術系講座教授高美慶便是他的學生。

昔日新亞書院農圃道舊址。（圖源：新亞書院官網）

1967年丁公搬到尖沙咀加連威老道一棟沒有電梯的唐樓，百多呎的房間成了他的「斗室」，他睡的是尼龍摺床，上面放了很多報紙用來練習筆墨。夏天赤膊，開著風扇，濕毛巾搭在身上，隨即在這狹小的房間進行創作。《丁衍庸的後半生》一書訴說了丁公的下半生，展示他如何在逆境中堅持創作和教學，以及他與香港的關係。

丁公來港看似是默默無名，但他的成就早以聞名海外，1951年就有法國學者克魯塞形容丁公重現了昔日被視為屏風畫的題材，草葉昆蟲活靈活現。藝術百科全書Larousse Encyclopedia of Modern-Art數中國現代畫大師，齊百石、徐悲鴻、趙無極等以外，丁衍庸亦榜上有名。《丁衍庸的後半生》整合了他的後半生生平及各種作品，下回讓我們一起深入了解更多他的藝術成就和教學風格。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

【開卷樂其他文章：細數代表我城故事的消逝絕景 紀錄散落街角的珍貴回憶】

【開卷樂其他文章：知埞中探索香港地方 用心傾聽我城每個微細人情故事】